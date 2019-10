Das bringt der Freitag

Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.19

Nach Brexit-Einigung berät EU-Gipfel über Finanzplan

BRÜSSEL (dpa) - Nach der Brexit-Einigung am Donnerstag beschäftigt sich der EU-Gipfel am Freitag (09.30 Uhr) mit anderen Themen. Die Staats- und Regierungschefs wollen in Brüssel unter anderem über die Finanzplanung von 2021 an beraten. Die Positionen liegen hier weit auseinander. Als Nettozahler beharrt die Bundesregierung darauf, das Volumen des Etats auf 1,0 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung zu begrenzen. Andere Staaten werben für ein deutliches höheres Budget.

Innenminister beraten nach Terror in Halle über Schutz für Synagogen

BERLIN (dpa) - Bei einer Sonderkonferenz wollen die Innenminister von Bund und Ländern am Freitag über Schlussfolgerungen aus dem rechtsextremistischen Anschlag von Halle beraten. Wie aus dem Teilnehmerkreis verlautete, soll bei dem Treffen am Nachmittag in Berlin auch über bundesweit einheitliche Vorkehrungen zum Schutz von Synagogen gesprochen werden.

Trauerfeier für 20-jähriges Terroropfer von Halle

MERSEBURG (dpa) - Neun Tage nach dem Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle wollen am Freitag (16.00 Uhr) Angehörige und Freunde eines der beiden Todesopfer in Merseburg Abschied nehmen. Zu der Trauerfeier in der Stadtkirche St. Maximi werden auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) in der Heimatstadt des 20-Jährigen erwartet.

Bundestag verabschiedet Grundsteuer-Reform

BERLIN (dpa) - Der Bundestag will am Freitag (ab 09.00 Uhr) die Reform der Grundsteuer verabschieden. Dafür ist eine Grundgesetzänderung nötig. Diese wurde möglich, nachdem die Koalitionsfraktionen auf Forderungen der FDP eingegangen sind und nun auch die Grünen zustimmen wollen. Damit ist die für eine Grundgesetzänderung nötige Zwei-Drittel-Mehrheit bei der Abstimmung wohl sicher.

Söder stellt sich auf CSU-Parteitag zur Wiederwahl

MÜNCHEN (dpa) - Nach neun Monaten im Amt stellt sich CSU-Chef Markus Söder auf einem Parteitag am Freitag und Samstag in München der Wiederwahl. Die Wahl ist reine Formsache - interessant wird, ob der 52-Jährige sein Ergebnis aus dem Januar steigern kann. Damals war Söder mit 87,4 Prozent zum Nachfolger von Horst Seehofer gewählt worden, der nach massivem internem Druck auch das Vorsitzenden-Amt an seinen langjährigen Rivalen abgeben musste.

Schülerniveau in Mathe und Naturwissenschaften auf dem Prüfstand

BERLIN (dpa) - Das Abschneiden von Deutschlands Neuntklässlern in Mathematik und Naturwissenschaften steht bei der Präsentation einer neuen Studie am Freitag in Berlin im Zentrum (10.00 Uhr). Vorgestellt wird der IQB-Bildungstrend 2018, der im Auftrag der Kultusministerkonferenz der Länder erstellt wurde.

Chinas Wirtschaft wächst nur noch langsamer - Neue Zahlen erwartet

PEKING (dpa) - Die chinesische Wirtschaft wächst nur noch langsamer. Das nationale Statistikamt legt am Freitag in Peking die neuen Wachstumszahlen für die zweitgrößte Volkswirtschaft im dritten Quartal vor. Experten halten einen weiteren Rückgang für möglich, nachdem im zweiten Quartal schon nur noch 6,2 Prozent Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erreicht worden war.

BER-Verantwortliche treiben Pläne für weiteren Terminalbau voran

BERLIN (dpa) - Am künftigen Hauptstadtflughafen BER soll im nächsten Jahrzehnt ein weiteres Terminal für jährlich bis zu zwölf Millionen Passagiere gebaut werden. Das Vorhaben von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup beschäftigt am Freitag (9.00 Uhr) den Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft. Das Terminal 3 soll gegenüber dem Hauptabfertigungsgebäude des BER in Schönefeld entstehen, der Flughafen gründet dazu eine eigene Projektgesellschaft.

Chinesischer CATL-Konzern beginnt Bau von Batteriezellenfabrik

ARNSTADT (dpa) - Die Bauarbeiten für eine große Batteriezellen-Fabrik für Elektroautos beginnen am Freitag (10.00 Uhr) in Thüringen. Der chinesische Hersteller CATL will in seine erste Fabrik in Europa in den kommenden fünf Jahren bis zu 1,8 Milliarden Euro investieren. In dem Fertigungskomplex bei Arnstadt sollen schrittweise bis zu 2.000 Arbeitsplätze entstehen.

Meilenstein in der Raumfahrt: Erster Außeneinsatz nur mit Frauen

HOUSTON (dpa) - Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt werden zwei Frauen am Freitag einen Außeneinsatz vornehmen, und zwar an der Internationalen Raumstation ISS. Die US-Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir sollen um 13.50 Uhr (MESZ) die Raumstation rund 400 Kilometer über der Erde verlassen und einen Stromregler an der Außenwand ersetzen, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Die Astronautinnen wie auch die Nasa betonten, dass der Einsatz ein wichtiger Meilenstein für Frauen in der Raumfahrt sei.

Bayern startet Online-Projekt für das Kindeswohl

MÜNCHEN (dpa) - Bei rund 50.400 Kindern und Jugendlichen in Deutschland haben die Jugendämter im vergangenen Jahr das Kindeswohl in Gefahr gesehen. In 26 Prozent der Fälle gab es Indizien für körperliche Misshandlungen. Die Dunkelziffer, da sind Experten sich einig, dürfte noch höher sein.

Letzter Fachbesuchertag auf der Buchmesse

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Frankfurter Buchmesse ist am Freitag zum letzten Mal reserviert für Fachbesucher - das sind Verleger, Buchhändler, Autoren, Agenten, Übersetzer und Journalisten. Am Wochenende dürfen dann alle rein, die gern lesen - und zum ersten Mal auch das ganze Wochenende über Bücher kaufen.

30. Hessischer Filmpreis wird vergeben

FRANKFURT/MAIN (dpa) - «Und der Gewinner ist....», heißt es am Freitag von 20.00 Uhr an bei der Vergabe des 30. Hessischen Film- und Kinopreises in Frankfurt. Zu den Nominierten in den Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm und Kurzfilm gehören unter anderem Theresa van Eltz («Ostwind - Aris Ankunft») und Maryam Zaree («Born in Evin»). Zaree erhält für ihren ersten langen Dokumentarfilm zudem den Newcomerpreis.

Leverkusen kann Bundesliga-Spitze übernehmen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bayer Leverkusen kann mit einem Sieg am Freitag (20.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernehmen. Das Team von Trainer Peter Bosz hat als Siebter vor dem Start in den achten Spieltag nur zwei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach.