Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 19.11.21 | Überblick

Zentralkomitee der deutschen Katholiken wählt neuen Präsidenten

BERLIN: Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) wählt am Freitag eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Amtsinhaber Thomas Sternberg tritt nach sechs Jahren nicht mehr an. Um seine Nachfolge bewerben sich Irme Stetter-Karp, die Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbandes, und Ulrich Hemel, Präsident des Bundes Katholischer Unternehmer.

Segelschulschiff «Gorch Fock» beginnt Auslandsreise

KIEL: Das Segelschulschiff «Gorch Fock» startet am Freitag (10.00 Uhr) von seinem Heimathafen Kiel aus zu seiner ersten Ausbildungsreise nach jahrelanger Sanierung. Ursprünglich sollte der erste längere Törn des Dreimasters nach dem langem Werft-Aufenthalt bereits Mitte vergangener Woche beginnen. Unter dem Kommando von Nils Brandt nimmt die aus 120 Männern und Frauen bestehende Stammbesatzung Kurs in Richtung Kanarische Inseln.

Bauminister informieren über Ergebnisse zur Wohnraumförderung

ERFURT: Zum Abschluss der digitalen Bauministerkonferenz stellt Thüringens Ressortchefin Susanna Karawanskij (Linke) am Freitag (13.00 Uhr) Ergebnisse über die Verhandlungen zum sozialen Wohnungsbau vor. Thüringen hat derzeit den Vorsitz der Bauministerkonferenz. Ziel von Bund und Ländern ist eine Verwaltungsvereinbarung über die Verwendung von Bundesmitteln zur Wohnraumförderung.

Batterieforschung in Münster startet - Ministerin Karliczek dabei

MÜNSTER: Die erste Anlage des neuen bundesweiten Batterieforschungszentrums in Münster hat mit dem Regelbetrieb begonnen. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) kommt am Freitag (08.45 Uhr) zu einer Präsentation der Anlage, in der rund 60 Wissenschaftler arbeiten. Die Weiterentwicklung von Stromspeichern ist für die Energiewende besonders wichtig. Für die Forschungsfabrik planen Bund und das Land NRW insgesamt knapp 700 Millionen Euro Investitionen. 150 Wissenschaftler sollen später dort forschen.

Wintersaison beginnt an der Zugspitze

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Nach gut eineinhalbjähriger Pause in der Corona-Pandemie soll an der Zugspitze (2962 Meter) am Freitag (19. November) der Skibetrieb starten. Erstmals sollen dann wieder Lifte laufen und Skifahrerinnen und Skifahrer ihre Schwünge auf präparierten Pisten ziehen. Das Skigebiet ist das erste dieser Wintersaison, das in Deutschland öffnet.

Paketbomben-Prozess - Staatsanwaltschaft fordert über vier Jahre Haft

HEIDELBERG: Im Prozess um explosive Postsendungen an Lebensmittelfirmen verkündet das Landgericht Heidelberg am Freitag ein Urteil. Die Anträge der Anklagebehörde und der Verteidiger könnten unterschiedlicher nicht sein: Die Staatsanwaltschaft Heidelberg plädiert auf eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren für den Angeklagten. Die beiden Verteidiger fordern Freispruch für ihren 67-jährigen Mandanten (Aktenzeichen: 1 KLs 400 Js 3757/21).

Prozess um ausgehobenes Callcenter falscher Polizeibeamter

IZMIR/MÜNCHEN: In der Türkei beginnt am Freitag der Prozess gegen die mutmaßlichen Köpfe einer Betrügerbande. Von einem Callcenter in Izmir aus sollen sie arglose Menschen vor allem in München um viel Geld gebracht haben, indem sie sich als Polizisten ausgaben. Die Ermittler kamen ihnen über ihre Komplizen auf die Schliche, die Geld und Wertgegenstände in München von den meist älteren Menschen abholen sollten.

1919 oder 1973 geboren - wie alt ist er wirklich?

CELLE: Ein Mann aus Niedersachsen sagt über sich, er sei schon 102 Jahre alt - und habe damit Anspruch auf Rente. Die Deutsche Rentenversicherung lehnte seinen Antrag ab, weil der Mann laut Versicherungskonto erst 1973 geboren wurde und damit knapp 50 Jahre alt sein soll. Wie alt ist er wirklich? Um das zu klären, soll er am Freitag (9.00 Uhr) persönlich vor Gericht in Celle erscheinen. Dann will das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen seine Identität und sein Alter feststellen.

Bad Hersfelder Festspiele blicken auf neue Saison

BAD HERSFELD: Dramatisch, aufwühlend, packend und unterhaltend: Zur Eröffnung der 71. Saison der Bad Hersfelder Festspiele will Intendant Joern Hinkel im kommenden Sommer einen Klassiker in einer eigenen Fassung auf die Bühne der Stiftsruine bringen. Mehr will die Festspielleitung an diesem Freitag (10.00 Uhr) bei der Programm-Pressekonferenz verraten.

Nürnberger Bratwurst bekommt eigenes Museum

NÜRNBERG: Deutschlands kleinste, aber auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Bratwurst bekommt ein eigenes Museum. Die Nürnberger Bratwurst steht als regionale Spezialität seit 2003 unter besonderem Schutz der EU und wird sogar in Amerika und Asien gegessen. Am Freitag (13.00 Uhr) wird das neue Museum in der Nürnberger Altstadt eröffnet.

Bundesliga startet Jahresendspurt mit FC Augsburg gegen FC Bayern

MÜNCHEN: Die Fußball-Bundesliga startet nach zwei Wochen Länderspielpause mit dem Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München in den Jahresendspurt. Zum Auftakt des 12. Spieltags könnten die Bayern ihre Tabellenführung am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) mit einem Auswärtssieg auf zunächst sieben Punkte ausbauen.