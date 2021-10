Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 22.10.21 | Überblick

Ministerpräsidentenkonferenz präsentiert Beratungsergebnisse

KÖNIGSWINTER: Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beenden am Freitag auf dem Petersberg bei Bonn ihre Jahrestagung. Am Mittag (13.00 Uhr) werden der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet (CDU) und der stellvertretende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Michael Müller (SPD), die Ergebnisse vorstellen. Ein Hauptthema des Treffens ist die Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie ihrer wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Auf dem Tisch der Länderchefs liegt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Beschlussvorlage zur weiteren rechtlichen Absicherung von Schutzmaßnahmen.

SPD, Grüne und Linke in Berlin starten Koalitionsverhandlungen

BERLIN: Knapp vier Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus starten SPD, Grüne und Linke mit Koalitionsverhandlungen. Zum Auftakt am Freitag (10.00 Uhr) kommt eine sogenannte Dach-Gruppe zusammen, die aus Spitzenpolitikern aller drei Parteien besteht. Sie trifft im Verlauf der kommenden Wochen alle Entscheidungen darüber, was Eingang findet in den Koalitionsvertrag. Bis Ende November soll das Regierungsprogramm für die kommenden fünf Jahre fertig sein. Danach müssen Parteigremien darüber entscheiden.

Erneut Klimaprotest in Berlin - Forderungen an Koalitionen

BERLIN: Einen Tag nach dem Beginn der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP will die Bewegung Fridays for Future ihre Klimaschutz-Forderungen untermauern. Schwerpunkt der Aktionen soll am Freitag Berlin sein, wo Aktivisten aus ganz Deutschland erwartet werden. Unter dem Motto «Ihr lasst uns keine Wahl» wollen die Demonstranten um 12.00 Uhr am Brandenburger Tor starten und dann durch das Regierungsviertel ziehen. Nach Polizeiangaben sind 10.000 Teilnehmer angemeldet. Weitere Kundgebungen sind unter anderem in Baden-Württemberg und Thüringen geplant.

Nato-Verteidigungsminister beenden Treffen in Brüssel

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten beenden an diesem Freitag mit Beratungen zur Zusammenarbeit mit der EU ein zweitägiges Treffen in Brüssel. Zu den Gesprächen in der Bündniszentrale werden auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sowie Vertreter aus Schweden und Finnland erwartet. Das Treffen soll insbesondere als Grundlage für die Vorbereitung einer neuen gemeinsamen Erklärung der EU und der Nato dienen.

Bundesgerichtshof spricht Urteil zu Solarmodulen als Anlageobjekte

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) muss die komplizierte Frage klären, wem die Module einer großen Photovoltaikanlage in Bayern gehören. Hintergrund ist, dass 65 Kapitalanlegerinnen und -anleger über eine inzwischen insolvente Dachgesellschaft insgesamt 5000 einzelne Solarmodule gekauft haben. Nun ist unklar, ob ihnen die Module weiter gehören oder der Insolvenzverwalter Zugriff hat. Am Freitag (12.00 Uhr) wollen die Karlsruher Richterinnen und Richter ihre Entscheidung zur rechtlichen Einordnung verkünden.

Frankfurter Buchmesse öffnet für alle Besucher

FRANKFURT/MAIN: Die Frankfurter Buchmesse öffnet ihre Türen am Freitag (9.00 Uhr) für das allgemeine Publikum, nachdem die ersten beiden Tagen den Fachbesuchern vorbehalten waren. Auch ein Bücherverkauf wird dann angeboten. Verschiedene Autorinnen und Autoren werden zu Live-Veranstaltungen erwartet, unter anderem Sven Regener, Elke Heidenreich, Bülent Ceylan und die diesjährige Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga.

Mainz gegen Augsburg: Hoffen auf die Wende nach Niederlagenserie

MAINZ: Nach zuletzt drei Niederlagen hintereinander hofft der FSV Mainz 05 im Freitagabendspiel (20.30 Uhr/DAZN) der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg auf eine Wende. Das Team von Trainer Bo Svensson ist auf den elften Tabellenplatz abgerutscht, die Gäste haben allerdings noch vier Punkte weniger. Zuletzt setzte es für die Rheinhessen sechs Pflichtspielniederlagen gegen Augsburg hintereinander. Zum Auftakt des neunten Spieltags treffen zwei Teams aufeinander, die sich seit vielen Jahren mit viel Einsatz und einem vergleichsweise geringen Etat in der Liga halten: Mainz ununterbrochen seit 2009, Augsburg seit 2011.