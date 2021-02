Das bringt der Donnerstag

Bischöfe beenden Frühjahrstreffen - Kölner Krise dominierend

BONN: Die Deutsche Bischofskonferenz schließt am Donnerstag ihre Frühjahrsvollversammlung ab. Erstmals in ihrer Geschichte hat sie das dreitägige Treffen als Online-Konferenz abgehalten. Themen der Beratungen waren unter anderem der Reformprozess Synodaler Weg, Kirchenaustritte und die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester. In der Öffentlichkeit wurden diese Themen jedoch durch die Vertrauenskrise im größten Bistum Köln überlagert.

EU-Sondergipfel berät über Corona-Impfungen und Grenzstreit

BRÜSSEL: Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen beraten am Donnerstag (15.00 Uhr) bei einem Videogipfel, wie die Corona-Impfungen beschleunigt und die gefürchteten Virusvarianten bekämpft werden können. Thema werden dabei auch die verschärften Kontrollen an den deutschen Grenzen zu Tschechien, der Slowakei und Österreich, die bei einigen EU-Nachbarn und der EU-Kommission auf Kritik stoßen.

Bayer will Glyphosat-Rechtsstreit in den USA abhaken

LEVERKUSEN: Nach einem durchwachsenen Jahr will der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer die Probleme vergangener Jahre hinter sich lassen. Die Leverkusener wollen den teuren Glyphosat-Rechtsstreit in den USA abhaken, zudem verbesserte sich die Perspektive für die Agrarsparte zuletzt deutlich.

Bundestagsdebatte über Frauenquote in Vorständen

BERLIN: Die angepeilte Frauenquote in Unternehmensvorständen beschäftigt am Donnerstag den Bundestag. In erster Lesung debattieren die Abgeordneten am Nachmittag über einen entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung. Darin ist vorgesehen, dass in börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit mehr als drei Vorständen künftig mindestens eine Frau im Vorstand sitzen muss.

Jugendherbergswerk zieht Bilanz nach schwierigem Corona-Jahr

DETMOLD: Die in der Corona-Pandemie von Schließungen und fehlenden Klassenfahrten schwer gebeutelten Jugendherbergen ziehen an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) Bilanz des Jahres 2020. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Jugendherbergswerks Julian Schmitz wird in einer Online-Pressekonferenz die Übernachtungszahlen in den mehr als 400 Häusern präsentieren.

Kindesmissbrauch im Live-Stream - Prozess beginnt

MÜNCHEN: Das Landgericht München I befasst sich an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) mit dem Phänomen des live ins Netz übertragenen sexuellen Kindesmissbrauchs. Ein 40-Jähriger aus München, der immer wieder per Skype beim Missbrauch und der Vergewaltigung von Kindern zugesehen und den Tätern detaillierte Anweisungen gegeben haben soll, muss sich dort verantworten.

Zu alt fürs Musik-Event? BGH verhandelt Diskriminierungsklage

KARLSRUHE: Dürfen Kontrolleure einem Mann den Zugang zu einer Party verwehren, weil er zu alt aussieht? Mit dieser Frage befasst sich der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag (10.00 Uhr). Der damals 44 Jahre alte Kläger und zwei Begleiter waren im Sommer 2017 nicht auf ein Open-Air-Event in München gelassen worden. Die Veranstaltung sei nicht für ein allgemeines Publikum vorgesehen, sondern für Personen im Alter von 18 bis 28 Jahren gedacht.

Hamburger Sänger Jendrik Sigwart stellt den deutschen ESC-Beitrag vor

HAMBURG: Er hat das Lied auf seiner Glitzer-Ukulele eigens für den Eurovision Song Contest komponiert - nun stellt der Hamburger Musical-Sänger Jendrik Sigwart den Song zum ersten Mal offiziell vor. Am Donnerstag (12.00 Uhr) wollen der federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) und der 26-Jährige in einer Online-Pressekonferenz den deutschen Beitrag für Rotterdam präsentieren.

Leverkusen und Hoffenheim wollen ins Europa-League-Achtelfinale

BERLIN: Die beiden Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und TSG 1899 Hoffenheim kämpfen in der Europa League um den Einzug ins Achtelfinale. Leverkusen muss dabei gegen Young Boys Bern am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) ein 3:4 aus dem Hinspiel wettmachen. Hoffenheim geht nach dem 3:3 im Hinspiel gegen Molde FK als Favorit in die zweite Partie am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN).

Nordische Ski-WM startet: Erste Wettbewerbe im Langlauf und Springen

OBERSTDORF: An diesem Donnerstag stehen bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf die ersten Entscheidungen auf dem Programm. Am Morgen (09.00 Uhr) warten für Langläuferinnen und Langläufer zunächst die Qualifikationen für den Sprint, bevor am Vormittag (11.30 Uhr/Eurosport) die Finalläufe beginnen. Am Abend (17.00 Uhr/ARD und Eurosport) küren die Skispringerinnen auf der Normalschanze ihre erste Weltmeisterin im Einzel.