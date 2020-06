Das bringt der Donnerstag

Online-Gipfel soll Milliarden für Impfung von Kindern bringen

LONDON: Bei einer globalen Online-Geberkonferenz der Impfstoff-Allianz Gavi sollen am Donnerstag Zusagen über umgerechnet rund 6,6 Milliarden Euro für Impfprogramme eingesammelt werden. Es geht dabei in erster Linie um Krankheiten wie Polio, Typhus und Masern. Mithilfe des Geldes sollen in den kommenden fünf Jahren 300 Millionen Kinder in den ärmsten Ländern der Welt geimpft werden. Thema ist aber auch die Frage, wie ein künftiger Corona-Impfstoff für Menschen auf der ganzen Welt zugänglich gemacht werden kann.

Legt die EZB bei ihren Milliardenhilfen in der Corona-Krise nach?

FRANKFURT/MAIN: Europas Währungshüter stemmen sich bereits mit gewaltigen Summen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Doch die Europäische Zentralbank (EZB) könnte am Donnerstag noch einmal nachlegen. Führende Vertreter der Notenbank hatten zuletzt die Entschlossenheit der EZB zum Handeln betont und so den Boden für weitere Nothilfen bereitet. Volkswirte erwarten, dass die Währungshüter eine Ausweitung ihres Corona-Notprogramms um etwa 500 Milliarden Euro beschließen könnten. Die Entscheidungen des EZB-Rates gibt die Zentralbank am Nachmittag (13.45 Uhr) bekannt.

Österreich: Ibiza-U-Ausschuss startet mit Ex-Vizekanzler Strache

WIEN: Die Ibiza-Affäre mit Österreichs Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache im Mittelpunkt wird ab Donnerstag (10.00 Uhr) in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss behandelt. Außer dem Ibiza-Video soll dabei vor allem mögliches Postengeschacher unter der rechtskonservativen Regierung von ÖVP und FPÖ zwischen Dezember 2017 und Mai 2019 thematisiert werden.

Fliegt die Lufthansa aus dem Dax?

FRANKFURT/MAIN: Muss die Lufthansa ihren Platz in der ersten deutschen Börsenliga räumen? Die jüngsten Ranglisten der Deutschen Börse deuteten darauf hin, dass am Donnerstagabend (22.00 Uhr) die Entscheidung fällt. Als potenzieller Aufsteiger in den Deutschen Aktienindex gilt der Berliner Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Umgesetzt würden die Änderungen zum 22. Juni dieses Jahres.

Neue Daten zur Lage am US-Arbeitsmarkt inmitten der Corona-Krise

WASHINGTON: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht am Donnerstag (14.30 Uhr MESZ) erneut die wöchentliche Zahl neuer Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Seit März haben in den USA bereits knapp 41 Millionen Menschen mindestens zeitweise ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Experten befürchten wegen der Corona-Krise einen weiteren leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Elbvertiefung erwartet

LEIPZIG: Der Streit um die Elbvertiefung geht in seine möglicherweise letzte Runde. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will am Donnerstag (12.00 Uhr) über die Klage von Umweltschützern gegen die ergänzten Planungen für das Großprojekt entscheiden (Az.: BVerwG 7 A 1.18). Im Kern geht es um den Schierlings-Wasserfenchel, der schon im Hauptverfahren 2017 dafür gesorgt hatte, dass die obersten deutschen Verwaltungsrichter die Elbvertiefung zum Teil als rechtswidrig einstuften.

Tödliche Attacke gegen Weizsäcker-Sohn - Polizist als Zeuge erwartet

BERLIN: Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Arztes Fritz von Weizsäcker wird am Landgericht Berlin am Donnerstag (9.30 Uhr) die Aussage eines Polizisten erwartet. Er hatte den mutmaßlichen Mörder überwältigt und war dabei selbst schwer verletzt worden. Der jüngste Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker starb am 19. November 2019 durch einen Stich in den Hals gegen Ende eines Vortrages in der Schlossparkklinik Berlin. Der Polizist ist Zeuge und einer von vier Nebenklägern in dem Prozess gegen einen 57-Jährigen.

Nach verheerendem Brand: Krefeld stellt Pläne für Affenpark vor

KREFELD: In der Silvesternacht starben im Krefelder Zoo Gorillas, Orang-Utans und ein Schimpanse bei einem Brand. Die Trauer über den Tod der Besucher-Lieblinge war groß. Schnell war klar, dass die Haltung von Menschenaffen weitergehen soll. Die Pläne werden nun vorgestellt. Der Tierpark und die Stadt präsentieren am Donnerstag (12.00 Uhr) einen Entwurf für das geplante neue Artenschutzzentrum Affenpark. Über die Pläne informieren Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) und Zoodirektor Wolfgang Dreßen.

Handballer des THW Kiel erhalten die Meisterschale

KIEL: 44 Tage nach der Entscheidung über den Ausgang der Handball-Saison erhält der deutsche Meister THW Kiel die Meisterschale. Zu der offiziellen Ehrung in der heimischen Sparkassen-Arena wird am Donnerstag neben Liga-Präsident Uwe Schwenker auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erwartet. Auszeichnungen erhalten auch der Kieler Coach Filip Jicha als Trainer des Jahres und Rückraumspieler Domagoj Duvnjak als Spieler des Jahres.