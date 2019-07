Von: Redaktion DER FARANG | 11.07.19

EuGH urteilt über Passagierrechte bei Flugverspätungen

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof urteilt am Donnerstag (9.30 Uhr) über das Passagier-Recht auf Entschädigung bei verspäteten Langstreckenflügen.



Im speziellen Fall geht es um eine bei einer tschechischen Fluggesellschaft gebuchten Reise von Prag nach Bangkok mit Umsteigen in Abu Dhabi. Der Flug auf der ersten Teilstrecke, der in der EU begann, war pünktlich, doch der Anschlussflug endete mit mehr als drei Stunden Verspätung. Die EU-Richter sollen klären, ob die Airline dafür haftet, obwohl der Anschlussflug von einer nicht in der Europäischen Union ansässigen Fluggesellschaft ausgeführt wurde.

Merkel empfängt neue dänische Ministerpräsidentin

BERLIN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßt am Donnerstag die neue dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Berlin.



Am Mittag (12.30 Uhr) will Merkel die Sozialdemokratin mit militärischen Ehren vor dem Kanzleramt empfangen, nach einem Gespräch ist eine gemeinsame Pressebegegnung geplant (13.45 Uhr).

SPD-Innenminister beraten über Bekämpfung von Rechtsextremismus

POTSDAM (dpa) - Die SPD-Innenminister und -Senatoren von sieben Bundesländern wollen Extremismus im Internet mit einer gemeinsamen Strategie besser analysieren.



Über diesen Punkt beraten die Ressortchefs am Donnerstag (9.30 Uhr) in Potsdam. Sie wollen auch die rechtsextremistische Vernetzung im Internet näher unter die Lupe nehmen.

VW-Aufsichtsrat berät über Zusammenarbeit mit Ford

WOLFSBURG (dpa) - Der Aufsichtsrat des Autobauers Volkswagen berät am Donnerstag in Wolfsburg über eine mögliche Ausweitung der Zusammenarbeit mit Ford.



Die Autoriesen kooperieren bereits im Segment der leichten Nutzfahrzeuge und Pick-ups, um Hunderte Millionen Euro an Entwicklungskosten zu sparen.

Naturschutzbund legt neues Gutachten zur Fehmarnbeltquerung vor

HAMBURG (dpa) - Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) präsentiert am Donnerstag (9.30 Uhr) ein neues Gutachten, das sich mit der geplanten Fehmarnbeltquerung auseinandersetzt.



Das Hamburger Beratungsbüro Hanseatic Transport Consultancy (HTC) habe im Auftrag des Nabu untersucht, ob das Projekt mit Blick auf den zu erwartenden Verkehr zu rechtfertigen sei, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Zwangsversteigerung von Boris Beckers Erinnerungsstücken geht zu Ende

LONDON (dpa) - An diesem Donnerstag wechseln voraussichtlich rund 80 Andenken aus der Karriere von Ex-Tennisstar Boris Becker den Besitzer.



Die Online-Auktion des britischen Auktionshauses Wyles Hardy & Co geht am Nachmittag ab 14 Uhr (MESZ) in mehreren Schritten zu Ende - die Pokale, Uhren, Medaillen und viele weitere Gegenstände werden dabei an den Höchstbietenden verkauft.

Vatikan lässt Gräber öffnen - mysteriöser Kriminalfall

ROM (dpa) - Auf einem deutschen Friedhof im Vatikan werden am Donnerstag zwei Gräber geöffnet, in denen möglicherweise die Gebeine eines vermissten italienischen Mädchens liegen.



Was mit Emanuela Orlandi vor 36 Jahren passierte, ist noch immer nicht geklärt. Die Tochter eines Vatikan-Hofdieners kam im Jahr 1983 nicht von der Musikschule nach Hause zurück.

Prozess gegen Pflegevater wegen Kindesmissbrauchs

AURICH (dpa) - Ein früherer Pflegevater steht ab diesem Donnerstag (8.30 Uhr) im niedersächsischen Aurich wegen schweren Kindesmissbrauchs vor Gericht.



Laut Anklage soll der 57-Jährige von 1999 bis 2014 in mehr als 100 Fällen Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben, die ihm teils in einem Pflegeverhältnis anvertraut waren.

Damen-Halbfinale in Wimbledon mit Serena Williams

LONDON (dpa) - Die 23-fache Grand-Slam-Turniersiegerin Serena Williams spielt am Donnerstag in Wimbledon um den Einzug ins Endspiel.



Im zweiten Halbfinale auf dem Centre Court ist die 37-jährige US-Amerikanerin klare Favoritin gegen die Tschechin Barbora Strycova (2. Spiel nach 14.00 Uhr MESZ/Sky).