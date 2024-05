Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 08.05.24 | Überblick

CDU startet auf Parteitag in Schlussphase des Europawahlkampfs

BERLIN: Die CDU startet an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) in die heiße Phase ihres Europawahlkampfs. Auf dem Bundesparteitag in Berlin wollen die Generalsekretäre von CDU und CSU, Carsten Linnemann und Martin Huber, die Schlussphase auf dem Weg zur Europawahl am 9. Juni eröffnen. Geplant ist auch eine Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor den Delegierten. Von der Leyen ist Spitzenkandidatin der konservativen europäischen Parteienfamilie EVP.

Nordmazedonien wählt neues Parlament und neue Staatsspitze

SKOPJE: Rund 1,8 Millionen Bürger in Nordmazedonien sind am Mittwoch dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen und in einer Stichwahl das neue Staatsoberhaupt zu bestimmen. Umfragen zufolge könnte es zu einem Machtwechsel kommen. Die nationalistische Oppositionspartei VMRO-DPMNE dürfte demnach die Parlamentswahl gewinnen und die nächste Regierungskoalition anführen.

Chinas Präsident Xi besucht Serbien

BELGRAD: Chinas Präsident Xi Jinping führt an diesem Mittwoch Gespräche in Serbien. Auf dem Programm stehen Begegnungen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic sowie auf Delegationsebene, teilte die serbische Präsidentschaftskanzlei mit. Unter anderem sollen den Angaben zufolge 30 zwischenstaatliche Abkommen unterzeichnet werden. Nach seinem Besuch in Frankreich wurde Xi am Dienstagabend in Belgrad erwartet. Serbien pflegt freundschaftliche Beziehungen zu Peking.

BGH prüft Aufrechnung von verjährtem Schadenersatz gegen Mietkaution

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am Mittwoch (11 Uhr) dazu, ob ein Vermieter einer Wohnung verjährte Schadensersatzforderungen wegen Beschädigungen an einer Wohnung mit der Mietkaution verrechnen kann. Geklagt hat eine Mieterin, die nach Ende ihres Mietvertrags ihre Kaution in Höhe von rund 780 Euro zurückverlangte. Ihr Vermieter hatte diese mit umstrittenen Ersatzansprüchen wegen einer Beschädigung der Wohnung aufgerechnet.

EU-Gericht urteilt über Klage gegen Beihilfe für Condor

LUXEMBURG: Das EU-Gericht entscheidet am Mittwoch (9.30 Uhr) in Luxemburg über die Rechtmäßigkeit einer millionenschweren Finanzspritze der Bundesregierung für die Fluggesellschaft Condor. Mit der sogenannten Umstrukturierungsbeihilfe wollte Deutschland den Ferienflieger in Form von zwei Abschreibungen in Höhe von 90 und 20,2 Millionen Euro unterstützen, die Teil des im Oktober 2019 gestarteten Restrukturierungsplans von 321,2 Millionen Euro sind.

Magische Welten mit «Harry Potter: Die Ausstellung»

MÜNCHEN: Nach Stationen in den USA, Europa und Asien kommt eine interaktive «Harry Potter»-Ausstellung nun auch nach München. Von Donnerstag bis zum 5. September werde sie erstmals in Deutschland einen Blick hinter die Kulissen gewähren, teilten die Veranstalter mit. Am Mittwoch (10.00 Uhr) möchten die Macher die Schau vorstellen.

Olympisches Feuer erreicht Marseille

MARSEILLE: Das olympische Feuer soll am Mittwoch in Frankreich ankommen. Die Flamme wird den Plänen zufolge an Bord des französischen Dreimasters «Belem» nach Marseille gebracht und von dort quer durch das Austragungsland der diesjährigen Olympischen Spiele reisen. Stationen des Fackellaufs sind unter anderem die Erinnerungsstätten der beiden Weltkriege in Verdun und der Normandie, das Schloss von Versailles, die Höhle von Lascaux und die Schlösser im Loire-Tal. Auch die französischen Überseegebiete werden bereist, bevor das Feuer die Hauptstadt erreicht.

Bayern kämpfen in Madrid um siebtes Champions-League-Finale

MADRID: Vier Jahre nach dem letzten Titelgewinn kämpft der FC Bayern München am Mittwoch (21.00 Uhr) im legendären Bernabéu-Stadion gegen Gastgeber Real Madrid um den Einzug in sein siebtes Champions-League-Finale. Im Halbfinal-Hinspiel vor einer Woche hatten sich der deutsche und der spanische Fußball-Rekordmeister in München 2:2 getrennt.