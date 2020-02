Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.20

Ermittlungen nach tödlichen Schüssen in Hanau

HANAU (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen im hessischen Hanau gehen die Ermittlungen zu dem Gewaltverbrechen und die Tätersuche am Donnerstag weiter. Zu den Hintergründen gab es auch Stunden nach dem Blutvergießen mit mehreren Toten noch keine gesicherten Erkenntnisse. Im Tagesverlauf wollen sich die Behörden auf einer Pressekonferenz äußern.

EU-Gipfel zum Haushalt: Milliarden-Verhandlungen in Brüssel

BRÜSSEL (dpa) - Die Staats- und Regierungschefs der EU verhandeln am Donnerstag bei einem Sondergipfel in Brüssel (15.00 Uhr) über den milliardenschweren Haushaltsplan der EU. Im Vorfeld des Treffens lagen die Vorstellungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihren Kollegen weit auseinander. Merkel sagte «sehr harte und schwierige Verhandlungen» voraus.

Nach Diebstahl von Goldmünze aus Bode-Museum: Urteil erwartet

BERLIN (dpa) - Knapp drei Jahre nach dem spektakulären Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum wird am Donnerstag (9.30 Uhr) das Urteil gegen vier Angeklagte erwartet. In dem Prozess am Landgericht Berlin hat die Staatsanwaltschaft Haftstrafen von fünf bis sieben Jahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders schweren Fall gefordert. Die Angeklagten seien professionell, gezielt und gut informiert vorgegangen. Die Verteidiger der Männer im Alter zwischen 21 und 25 Jahren verlangten Freispruch.

Anwälte von Assange sprechen in Paris über Auslieferungsverfahren

PARIS (dpa) - Wenige Tage vor Beginn der Anhörungen zum Auslieferungsantrag der US-Justiz äußern sich Anwälte von Wikileaks-Gründer Julian Assange zu dessen Verteidigung. Der in Frankreich bekannte Strafverteidiger Eric Dupond-Moretti will am Donnerstag (14.45 Uhr) in Paris unter anderem über die Koordinierung von Assanges Verteidigung auf europäischer und internationaler Ebene sprechen, auch andere Strafverteidiger sowie Assanges Vater John Shipton sind vor Ort.

70. Berlinale beginnt mit «My Salinger Year»

BERLIN (dpa) - In Berlin beginnen am Donnerstag (19.30 Uhr) die Internationalen Filmfestspiele. Eröffnet wird die Berlinale mit der Buchverfilmung «My Salinger Year» des Regisseurs Philippe Falardeau. Die Hauptrollen spielen Margaret Qualley («Once Upon a Time in Hollywood») und Sigourney Weaver («Alien»).

BGH urteilt zur Haftung für Kundenbewertungen auf Amazon

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Donnerstag (9.00 Uhr) ein Urteil zu Produktbewertungen von Kunden im Internet. Die Frage ist, ob ein Verkäufer auf der Handelsplattform Amazon für irreführende Kommentierungen seines Angebots haftet. Mehrere Käufer eines Muskel-Tapes hatten geschrieben, es helfe schnell gegen Schmerzen. So eine Wirkung ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen.

GfK gibt neue Daten zum Konsumklima bekannt

NÜRNBERG (dpa) - Das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK veröffentlicht am Donnerstag (8.00 Uhr) aktuelle Zahlen zur Verbraucherstimmung in Deutschland. Der von der GfK monatlich ermittelte Konsumklima-Index war im Januar um 0,2 Zähler auf 9,9 Punkte gestiegen. Der private Konsum und der stabile Arbeitsmarkt erweisen sich seit Jahren als wichtige Stütze der Konjunktur.

Studie vergleicht Lebenseinkommen bei Ausbildung und Studium

STUTTGART (dpa) - Wie viel Geld Menschen in der Vergangenheit mit einer Ausbildung und mit einem Studienabschluss verdient haben, vergleicht eine neue Studie, die der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) am Donnerstag (12.00 Uhr) vorstellt. Besonders an der Studie ist, dass bei den mehr als 12 000 untersuchten Personen nicht nur der höchste Abschluss, sondern die genaue Bildungsbiografie betrachtet wurde.

Weiberfastnacht leitet Beginn des Straßenkarnevals ein

KÖLN/MAINZ (dpa) - Die Narren stürzen sich in den Straßenkarneval: Mit Weiberfastnacht beginnen am Donnerstag um 11.11 Uhr die tollen Tage bis Aschermittwoch. Vielerorts übernehmen die Frauen die Macht in den Rathäusern, fordern Stadtschlüssel ein und schneiden Krawatten ab.

64. Wiener Opernball mit 5.000 Gästen und einigen Premieren

WIEN (dpa) - Österreich steuert auf den glanzvollen Höhepunkt der Ballsaison zu. Rund 5.000 Gäste werden am Donnerstagabend zum 64. Wiener Opernball erwartet. Festlicher Auftakt ist der Auftritt der 144 Debütanten-Paare aus elf Ländern.

Streit um Fohlen von Erfolgs-Dressurpferd Weihegold beschäftigt BGH

KARLSRUHE (dpa) - Wer darf sich Züchter eines Fohlens nennen, das von einer fremden Stute ausgetragen wird: der Besitzer des Mutterpferdes oder der Besitzer der Leihmutter-Stute? Das prüft der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) in Karlsruhe anhand eines prominenten Falls.

BGH verkündet Urteil: Steht «Das Boot»-Kameramann mehr Geld zu?

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Donnerstag (9.00 Uhr), ob der Chefkameramann des Filmklassikers «Das Boot» nachträglich mehr Geld bekommt. Der Anfang der 1980er Jahre produzierte Film spielte viele Millionen Euro ein. Kameramann Jost Vacano hatte für seine Arbeit umgerechnet etwa 100.000 Euro erhalten.

Schwerin würdigt Günther Uecker mit großer Schau zum 90. Geburtstag

SCHWERIN (dpa) - Der 90. Geburtstag von Günther Uecker wird in Mecklenburg-Vorpommern, wo der Künstler 1930 geboren wurde und aufgewachsen ist, mit einem «Uecker-Jahr» gefeiert. Mehrere aufeinander abgestimmte Ausstellungen und Aktionen sind geplant. Den Auftakt macht das Staatliche Museum Schwerin, wo am Donnerstag (18.00 Uhr) die Schau «Uecker 90» eröffnet wird. Sie präsentiert alle 30 Werke, die sich als Eigentum oder Dauerleihgabe beim Staatlichen Museum befinden.

Bundesliga-Trio in der Europa League gefordert

BERLIN (dpa) - Für Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg geht es am Donnerstag um eine gute Ausgangsposition in der Europa League. Im Sechzehntelfinale trifft Vorjahres-Halbfinalist Frankfurt um 18.55 Uhr (DAZN) auf Red Bull Salzburg, den Ex-Club von Eintracht-Trainer Adi Hütter. Der VfL spielt im Hinspiel um 21.00 Uhr (DAZN) gegen den schwedischen Vertreter Malmö FF. Zeitgleich wird in Leverkusen das Spiel des Tabellenfünften der Fußball-Bundesliga gegen den FC Porto angepfiffen (RTL/DAZN).

Biathlon-WM: Single-Mixed mit Lesser und Preuß

ANTHOLZ (dpa) - Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im italienischen Antholz steht am Donnerstag (15.15 Uhr/ARD und Eurosport) die Single-Mixed-Staffel auf dem Wettkampfprogramm. Ex-Weltmeister Erik Lesser wurde zusammen mit Franziska Preuß für das Zwei-Personen-Staffel-Rennen nominiert.