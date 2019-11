Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.19

Revolte gegen Kramp-Karrenbauer? CDU-Spitze bereitet Parteitag vor

BERLIN (dpa) - Begleitet von anhaltender Kritik an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bereitet die Parteispitze am Donnerstag den Leipziger Parteitag vor. Kramp-Karrenbauer will sich beim traditionellen Hallenrundgang (14.00 Uhr) über die Gegebenheiten vor Ort informieren, im Anschluss tagen die Parteigremien (15.00 Uhr). Die vor einem Jahr in Hamburg als Nachfolgerin von Kanzlerin Angela Merkel zur CDU-Chefin gewählte Kramp-Karrenbauer ist wegen anhaltend schlechter Umfragewerte intern unter Druck.

Fünfte TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsanwärter

ATLANTA (dpa) - Im US-Bundesstaat Georgia steht in der Nacht zum Donnerstag die fünfte Fernsehdebatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber an. Zehn Kandidaten werden in Atlanta gemeinsam auf der Bühne stehen. Mit dabei sind die in Umfragen Führenden: der frühere US-Vizepräsident Joe Biden sowie die Senatoren Elizabeth Warren und Bernie Sanders.

Weitere Zeugenaussagen in Impeachment-Ermittlungen gegen Trump

WASHINGTON (dpa) - Im US-Repräsentantenhaus gehen am Donnerstag (15 Uhr MEZ) die öffentlichen Anhörungen in den Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump weiter. Befragt werden eine frühere Mitarbeiterin des Nationalen Sicherheitsrates, Fiona Hill, und ein Mitarbeiter der US-Botschaft in der Ukraine, David Holmes.

Der Papst und der König: Franziskus in Thailand

BANGKOK (dpa) - Papst Franziskus wird am Donnerstag die erste Rede während seines Besuchs in Thailand halten. Bei der Ansprache vor der Regierung des Königreichs könnten Themen wie Menschenhandel, Migration und Prostitution zur Sprache kommen, die dem südostasiatischen Land große Probleme bereiten.

Bilanz in schweren Zeiten - Thyssenkrupp stellt Geschäftszahlen vor

ESSEN (dpa) - Die erst wenige Wochen amtierende Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz legt am Donnerstag (10.00 Uhr) erstmals die Bilanz des angeschlagenen Essener Industriekonzerns vor. Es wird erwartet, dass der Konzern für das am 30. September beendete Geschäftsjahr Verluste ausweist.

In Baden-Baden werden die diesjährigen Bambis verliehen

BADEN-BADEN (dpa) - Mit prominenten Gästen wie Fußball-Bundestrainer Joachim Löw, Showmaster Thomas Gottschalk und der belgischen Königin Mathilde wird am Donnerstag (20.15 Uhr) in Baden-Baden der Medienpreis Bambi vergeben. Die goldenen Rehkitze gehen nach Angaben der Organisatoren in diesem Jahr in 17 Kategorien an 21 Preisträger.

Prozess um Tod eines hustenden Pferdes

MÜNCHEN (dpa) - Um den Tod eines hustenden Pferdes geht es am Donnerstag (10.00 Uhr) am Münchner Oberlandesgericht (OLG) in zweiter Instanz. Das Landgericht München II hatte einen Tierarzt aus Bayern im Januar wegen mangelhafter Beratung bei der Behandlung der Stute Donna A. zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von einer Viertelmillion Euro verpflichtet. Der Wert basiert nach OLG-Angaben auf der Einschätzung eines Sachverständigen. Dagegen hat der Veterinärmediziner Berufung eingelegt.

Deutsche Tennis-Herren bei Davis-Cup-Endrunde gegen Chile

MADRID (dpa) - Die deutschen Tennis-Herren treffen bei der Endrunde des Davis Cups am Donnerstag (von 11.00 Uhr an) im zweiten Gruppenspiel auf Chile. Bei einem Sieg steht die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann auf jeden Fall im Viertelfinale.