Das bringt der Donnerstag

Pistorius tritt Amt an - Treffen mit US-Verteidigungsminister Austin

BERLIN: Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius tritt an diesem Donnerstag sein Amt an. Der SPD-Politiker erhält zunächst von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Ernennungsurkunde. Die zurückgetretene Ministerin Christine Lambrecht (ebenfalls SPD) bekommt ihre Entlassungsurkunde. Anschließend (9.00 Uhr) wird Pistorius im Bundestag vereidigt. Unmittelbar darauf gibt es einen Empfang mit militärischen Ehren im Bendlerblock, dem Sitz des Verteidigungsministeriums.

Ministertreffen zu Ukraine-Militärhilfe in Estland

TALLINN: Vor neuen Beratungen über westliche Militärhilfe für die Ukraine auf dem US-Stützpunkt Ramstein kommen die Verteidigungsminister mehrerer europäischer Staaten an diesem Donnerstag in Estland zusammenkommen. Bei dem Treffen auf dem Militärstützpunkt Tapa wollen sie ihre neuesten Hilfspakete vorstellen. Beteiligt sind neben Gastgeber Estland und Großbritannien, auf deren Initiative das Treffen stattfindet, die Verteidigungsminister aus Polen, Lettland und Litauen. Das Treffen der westlichen Ukraine-Kontaktgruppe im rheinland-pfälzischen Ramstein folgt dann am Freitag.

Frankreich vor Großstreik gegen geplante Rentenreform

PARIS: Hunderttausende wollen am Donnerstag in Frankreich gegen die geplante Rentenreform streiken und auf die Straße gehen. Erwartet wird nach Medienberichten, dass sich bis zu 750.000 Menschen an dem Großstreik gegen das wohl wichtigste Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron beteiligen. Dessen Mitte-Regierung will das reguläre Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Rente schneller steigen.

Angehörige sollen Mädchen jahrelang wegen Religion gezüchtigt haben

AUGSBURG: Aus religiösen Gründen sollen in Augsburg ein Vater und dessen Sohn jahrelang ein Mädchen - die Tochter und Schwester - körperlich und seelisch misshandelt haben. Der Vater soll sogar gegenüber dem Jugendamt gedroht haben, dass er seine Tochter umbringen und ihr den Kopf abschneiden werde.

Statistiker veröffentlichen Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung

WIESBADEN: Wie viele Menschen leben in Deutschland? Dazu gibt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden an diesem Donnerstag Auskunft - es veröffentlicht seine Bevölkerungsschätzung für das Gesamtjahr 2022. Interessant dürfte auch die Frage sein, wie sich die Bevölkerungszahl angesichts der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zuletzt entwickelt hat.

Deutsche Handballer starten gegen Argentinien in WM-Hauptrunde

KATTOWITZ: Die deutschen Handballer starten am Donnerstagabend (18.00 Uhr/ARD) gegen Argentinien in die Hauptrunde der Weltmeisterschaft. Ein Sieg gegen die Südamerikaner ist fest eingeplant, weil die DHB-Auswahl im Anschluss noch auf deutlich stärkere Nationen trifft. Weitere Gegner in der nächsten Turnierphase sind die Niederlande und WM-Mitfavorit Norwegen. Die besten zwei Teams ziehen ins Viertelfinale ein. Wie schon in der Vorrunde, in der die deutsche Mannschaft jedes Spiel gewonnen hat, finden auch die Hauptrundenpartien im polnischen Kattowitz statt.

WM-Generalprobe: Biathletinnen starten in Antholz mit dem Sprint

ANTHOLZ: Drei Wochen vor der Heim-WM hoffen die deutschen Biathletinnen bei der Generalprobe in Antholz auf weiteren Aufwind. Zum Auftakt am Donnerstag steht der Sprint (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) an. Dabei ist vor allem Franziska Preuß im Fokus, die nach ihrem Infekt kurz vor Silvester im neuen Jahr noch keine Rennen bestreiten konnte. Die 28-Jährige musste insgesamt fast zwei Wochen mit dem Training aussetzen. Über die 7,5 Kilometer gehen auch Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick, Janina Hettich-Walz, Saison-Debütantin Hanna Kebinger, Sophia Schneider und Vanessa Voigt an den Start.

Australian Open: Zverev in Runde zwei gegen Amerikaner Mmoh

MELBOURNE: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev kämpft am Donnerstag bei den Australian Open in Melbourne um den Einzug in die dritte Runde. Der 25 Jahre alte Hamburger muss dafür zu deutscher Zeit am frühen Morgen den US-Amerikaner Michael Mmoh besiegen. Der Weltranglisten-109. hatte erst als Lucky Loser der Qualifikation einen Platz für das Hauptfeld erhalten. Der an Nummer zwölf gesetzte Zverev geht als Favorit in das Match.