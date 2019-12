Von: Redaktion DER FARANG | 10.12.19

Neue Streiks und großer Protest gegen Rentenpläne in Frankreich

PARIS (dpa) - Frankreich stehen neue branchenübergreifende Streiks und Proteste gegen die geplante Rentenreform bevor. Gewerkschaften haben für Dienstag zu einem großen Protestmarsch in Paris (13.30 Uhr) aufgerufen. Die Streiks im Nah- und Fernverkehr sollen weitergehen.

Minister-Runde beim Klimagipfel - Länder-Ranking wird vorgestellt

MADRID (dpa) - Auf der UN-Klimakonferenz in Madrid präsentiert die Entwicklungsorganisation Germanwatch am Dienstag (10.00 Uhr) den neuen Klimaschutz-Index, der die Bemühungen der Staaten im Kampf gegen die Erderwärmung bewertet. Im Vorjahr war Deutschland abgerutscht und landete auf Platz 27 noch hinter Staaten wie der Slowakei, Rumänien oder Indien. Zudem beginnen (9.00 Uhr) in der spanischen Hauptstadt die politischen Verhandlungen auf Minister-Ebene, nachdem bisher vor allem die Fachleute unter sich waren.

Nobelpreise werden überreicht - Protest gegen Handke geplant

STOCKHOLM (dpa) - Die diesjährigen Nobelpreisträger bekommen am Dienstag in Schweden und Norwegen ihre renommierten Auszeichnungen überreicht. In Oslo erhält (ab 13.00 Uhr) Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis. In Stockholm werden im Anschluss (von 16.30 Uhr an) gleich 14 Preisträger geehrt - jeweils drei in den wissenschaftlichen Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaft, hinzu kommen die Literaturnobelpreisträger der Jahre 2018 und 2019, die Polin Olga Tokarczuk und der Österreicher Peter Handke. Gegen Handke, dessen Auswahl als Preisträger eine hitzige Debatte um seine Haltung zum Jugoslawien-Konflikt ausgelöst hat, wird auf einem zentralen Platz in Stockholm am Abend mit einem größeren Protest gerechnet.

Finnisches Parlament stimmt über neue Regierung ab

HELSINKI (dpa) - Überwiegend Frauen in den Spitzenämtern und noch dazu die derzeit jüngste Ministerpräsidentin der Welt: Finnland bekommt am Dienstag aller Voraussicht nach eine neue Regierung. Das Parlament in Helsinki will in den Mittagsstunden (ab 13.00 Uhr MEZ) über das neue Kabinett um die designierte sozialdemokratische Regierungschefin Sanna Marin (34) abstimmen.

Gerichtshof entscheidet über Fahrverbote in Frankfurt am Main

KASSEL/FRANKFURT (dpa) - Der Hessische Verwaltungsgerichtshof befasst sich am Dienstag (10.15 Uhr) mit möglichen Dieselfahrverboten in Frankfurt am Main. In dem Berufungsverfahren wird über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen zu hohe Schadstoffwerte in der Luft entschieden. Beklagte Partei ist das Land Hessen, das für die Luftreinhaltung zuständig ist.

Mann wollte Wohnung nur «an Deutsche» vermieten - Urteil erwartet

AUGSBURG (dpa) - Im Prozess um Diskriminierung eines aus Afrika stammenden Mietinteressenten will das Amtsgericht Augsburg am Dienstag (8.50 Uhr) das Urteil verkünden. Der Vermieter hatte in einem Inserat angegeben, dass er nur «an Deutsche» vermieten wolle.

Maschinenbauverband zieht Bilanz und gibt Ausblick

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Deutschlands Maschinenbauer bekommen die globale Konjunkturabkühlung und internationale Handelskonflikte deutlich zu spüren. Verunsicherte Kunden halten sich mit Aufträgen für die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie zurück. Der Branchenverband VDMA zieht am Dienstag (10.00 Uhr) in Frankfurt eine vorläufige Bilanz des laufenden Jahres und gibt einen Ausblick auf 2020.

Drogen-Prozess: Kurier hatte 658 Kilogramm Heroin an Bord

FRANKFURT (ODER) (dpa) - Weil er mehr als 650 Kilogramm Heroin an Bord hatte, muss sich ein Lastwagenfahrer am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten. Als Zollfahnder den Mann Ende Mai auf der Autobahn 12 in Brandenburg kontrollierten, fanden sie auf der Ladefläche des aus Kirgistan kommenden Transporters 658 Kilogramm Heroin - die größte in Deutschland jemals auf einen Schlag entdeckte Menge dieses Rauschgifts.

Oberverwaltungsgericht befasst sich mit Dschungelcamp-Trip

LÜNEBURG (dpa) - Mit einer Dschungelcamp-Reise nach Australien der Mutter von Teilnehmerin Nathalie Volk (22) beschäftigt sich am Dienstag (9.30 Uhr) das niedersächsische Oberverwaltungsgericht. Mit einer Entscheidung werde noch im Laufe des Tages gerechnet, sagte ein Sprecher. Beim Oberverwaltungsgericht geht es im Disziplinarverfahren um die endgültige Entfernung der Beamtin aus dem Dienst.

BVB hofft auf das Achtelfinale - RB Leipzig will den Gruppensieg

DORTMUND/LEIPZIG (dpa) - Borussia Dortmund ist im Gruppenfinale der Champions League gegen Slavia Prag auf Schützenhilfe angewiesen. Nur wenn der Fußball-Bundesligist im Duell mit den Tschechen am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) mehr Punkte verbucht als Tabellennachbar Inter Mailand im Parallelspiel gegen Tabellenführer FC Barcelona, ist der Einzug ins Achtelfinale perfekt. Im Gegensatz zu den Dortmundern führt RB Leipzig seine Gruppe in der Königsklasse an und ist schon sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Im letzten Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) muss RB bei Olympique Lyon ran.

CHL-Viertelfinale: Red Bull München braucht einen hohen Sieg

MÜNCHEN (dpa) - Für den EHC Red Bull München wird es nicht einfach, das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Trotzdem glauben die Eishockey-Profis an ein kleines Wunder. Vier Tore muss das Team von Trainer Don Jackson am Dienstag (20.00 Uhr/Sport1) beim Heimspiel gegen Djurgården Stockholm aufholen, um weiterzukommen.