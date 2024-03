Das bringt der Dienstag

Weiteres Ramstein-Treffen zur militärischen Unterstützung der Ukraine

RAMSTEIN: Zahlreiche Verteidigungsminister und ranghohe Militärs beraten am Dienstag (11.00 Uhr) auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein erneut über die weitere Unterstützung der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland. Zu der Konferenz auf der größten Air Base außerhalb der Vereinigten Staaten hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe eingeladen. Zu dieser Gruppe gehören etwa auch Deutschland und Großbritannien.

Gericht entscheidet über Auflagen für Protestcamp gegen Tesla-Ausbau

POTSDAM: Das Verwaltungsgericht in Potsdam entscheidet am Dienstag über die Auflagen für das Protestcamp am Tesla-Werk in Grünheide. «Nach Stand der Dinge und gegenwärtiger Planung» werde die Entscheidung den Beteiligten am Dienstag bekannt gegeben, erklärte der Sprecher des Gerichts am Montagnachmittag. Die Polizei hatte am Freitag unter anderem den Abbau der Baumhäuser angeordnet.

Urteil im Prozess um Tod von Studentin erwartet

TRAUNSTEIN: Im Prozess um den Tod der Studentin Hanna will das Landgericht Traunstein am Dienstag (12.00 Uhr) nach mehr als 30 Verhandlungstagen das Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft verlangt für den 22 Jahre alten Angeklagten neuneinhalb Jahre Jugendstrafe wegen Mordes, die Verteidigung sieht keine Schuld ihres Mandanten und fordert Freispruch.

Prozess zu ausgesetztem Baby im Glascontainer beginnt

ULM: Weil sie ihr neugeborenes Baby in einem Glascontainer in Langenau (Alb-Donau-Kreis) ausgesetzt haben soll, muss sich eine 38 Jahre alte Frau von diesem Dienstag an (8.30 Uhr) vor dem Landgericht Ulm verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Totschlag in Tateinheit mit Aussetzung vor. Das Kind blieb unverletzt.

«Fahrradgate»-Skandal - Prozess gegen Leipziger Polizistin beginnt

LEIPZIG: Der «Fahrradgate»-Skandal um den jahrelangen illegalen Weiterverkauf von Rädern bei der Polizei Leipzig hat für erhebliches Aufsehen gesorgt. Am Dienstag (9.30 Uhr) beginnt der Strafprozess vor dem Landgericht Leipzig. Angeklagt ist die frühere Leiterin der Asservatenkammer wegen Diebstahls, Bestechlichkeit und Urkundenfälschung.

Nominierungen für Deutschen Filmpreis werden bekannt gegeben

BERLIN: Die Deutsche Filmakademie will am Dienstag (11.45 Uhr) bekannt geben, welche Produktionen für den Deutschen Filmpreis vorgeschlagen werden. Schauspieler Lucas Reiber und Schauspielerin Dennenesch Zoudé wollen erste Nominierungen in einem Live-Stream der ARD-Mediathek verkünden. Im ARD-«Mittagsmagazin» werden im Anschluss weitere Nominierungen in Hauptkategorien veröffentlicht. Die Auszeichnungen sollen am 3. Mai in Berlin verliehen werden.

Theatertage Mülheim: Nominierungen für Dramatikpreis

MÜLHEIM/RUHR: Die Mülheimer Theatertage geben am Dienstag (11.00 Uhr) die diesjährigen Nominierungen für den renommierten Dramatikpreis bekannt. Nominiert werden sieben neue Stücke deutschsprachiger Gegenwartsdramatik für Erwachsene und fünf für Kinder. Die Nominierungen seien wieder aus mehr als 200 Uraufführungen ausgewählt worden, teilte die Festspielleitung mit.

IOC berät über Zulassung von Russen zur Olympia-Eröffnung

LAUSANNE: Die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees berät am Dienstag (ab 9.00 Uhr) über die Frage, ob Athletinnen und Athleten aus Russland an der Eröffnungsfeier der Sommerspiele von Paris teilnehmen dürfen. Zum Auftakt seiner zweitägigen Sitzung in Lausanne diskutiert das IOC-Exekutivkomitee um Präsident Thomas Bach, ob der Dachverband dem Beispiel der Paralympics folgen wird. Bei den Spielen der Behindertensportler in Paris sind die russischen und belarussischen Teilnehmer von den Zeremonien zur Eröffnung und zum Abschluss ausgeschlossen.