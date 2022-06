Das bringt der Dienstag

Scholz besucht deutsche Soldaten an der Nato-Ostflanke

VILNIUS/PRABADE: Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs besucht Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag mit Litauen ein Nato-Land, das an Russland grenzt und sich durch die Atommacht besonders stark bedroht fühlt. Am Dienstag wird der SPD-Politiker in der Hauptstadt Vilnius zusammen mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda die Regierungschefs aller drei baltischen Staaten treffen, zu denen neben Litauen auch Lettland und Estland zählen. Anschließend besucht er auf dem Truppenübungsplatz bei Prabade Bundeswehrsoldaten, die in Litauen zur Sicherung der Nato-Ostflanke stationiert sind.

«Was also ist mein Land»: Merkel stellt sich Journalisten-Fragen

BERLIN: Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich an diesem Dienstag (20.00 Uhr) erstmals seit dem Ende ihrer Kanzlerschaft den Fragen eines Journalisten. Mit Spannung wird unter anderem erwartet, wie sie sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine über ihre Russland-Politik und ihr Verhältnis zu Präsident Wladimir Putin äußert.

Roth setzt Besuch in Odessa fort

ODESSA: Kulturstaatsministerin Claudia Roth setzt am Dienstag ihren zweitägigen Besuch in der ukrainischen Stadt Odessa fort. Die Grünen-Politikerin war am Montag als erstes Regierungsmitglied nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in der Hafenstadt am Schwarzen Meer angekommen.

Habeck reist in die Palästinensergebiete und nach Jordanien

JERUSALEM: Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck setzt seine Nahost-Reise fort. Der Grünen-Politiker will an diesem Dienstag die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen, im palästinensischen Ramallah Vertreter der dortigen Autonomie-Behörde treffen und dann nach Jordanien weiterreisen. Bei der viertägigen Reise, die noch bis Donnerstag dauert, soll es um Energie- und Klimaschutz sowie aktuelle Fragen der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen gehen.

Verfassungsschutzbericht 2021 beleuchtet erstmals Querdenker & Co.

BERLIN: Der Verfassungsschutz veröffentlicht an diesem Dienstag seinen Jahresbericht für 2021. Darin wird erstmals ein im April vergangenen Jahres neu eingerichtetes Beobachtungsobjekt aufgeführt. Es trägt den sperrigen Titel «Demokratiefeindliche und/oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates». In dieser Kategorie fasst der Inlandsgeheimdienst Gruppierungen und einzelne Akteure zusammen, die weder dem Links-, noch dem Rechtsextremismus zuzuordnen sind, bei denen es aber Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie Verfassungsgrundsätze außer Kraft setzen oder die Funktionsfähigkeit des Staates beeinträchtigen wollen.

Neuer Korruptionsprozess gegen ehemaligen FPÖ-Chef Strache

WIEN: Der ehemalige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache steht ab Dienstag erneut in einem Korruptionsprozess vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 52-jährigen Ex-Chef der rechten FPÖ Bestechlichkeit vor. Laut Anklage soll ein Immobilienunternehmer 10.000 Euro an einen parteinahen Verein gespendet und dafür einen Aufsichtsratsposten beim staatlichen Autobahnbetreiber Asfinag erhalten haben.

Özdemir stellt Eckpunkte für Tierhaltungskennzeichnung vor

BERLIN: Die geplante staatliche Tierhaltungskennzeichnung für Fleisch nimmt erste Konturen an. Bundesagrarminister Cem Özdemir will am Dienstag (11.00 Uhr) Eckpunkte des verpflichtenden Systems vorstellen, das Supermarktkunden Transparenz über die Bedingungen in den Ställen bringen soll. Die Ampel-Koalition hat die Kennzeichnung vereinbart, um einen Wandel zu mehr Tierschutz voranzubringen.

Einigung auf einheitliche Ladekabel in der EU möglich

BRÜSSEL/STRAßBURG: Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments könnten sich am Dienstag auf einheitliche Ladekabel für Elektrogeräte in der EU einigen. Sie treffen sich ab 9.00 Uhr zu der womöglich letzten Verhandlungsrunde. Einig waren sich beide Seiten bereits vor Verhandlungsbeginn, dass USB-C die Standardladebuchse werden soll. Gerungen wurde bis zuletzt unter anderem noch darum, welche Geräte neben Handys konkret von der neuen Regelung betroffen sein sollen.

Ermittlungen nach tödlichem Zugunglück gehen weiter

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Nach dem schweren Zugunglück mit fünf Toten und vielen Verletzten bei Garmisch-Partenkirchen ist die wichtigste Frage noch ungeklärt: Wie konnte es dazu kommen, dass ein Regionalexpress plötzlich entgleiste? Die Ermittlungen zur Unfallursache führt eine Soko «Zug» unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II.

Nach Mord an niederländischem Kriminalreporter: Strafprozess beginnt

AMSTERDAM: Knapp ein Jahr nach dem Mord am niederländischen Kriminalreporter Peter R. de Vries in Amsterdam beginnt am Dienstag der Strafprozess gegen die beiden mutmaßlichen Täter. Der prominente Reporter war im Juli 2021 auf offener Straße in Amsterdam erschossen worden.

Prozess: Fahrer soll Zwölfjährigen in U-Bahn missbraucht haben

MÜNCHEN: Am Landgericht München I beginnt an diesem Dienstag (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen 23 Jahre alten U-Bahn-Fahrer, der einen Zwölfjährigen in seiner Bahn missbraucht haben soll. Er soll sich mit dem Kind mehrfach dort verabredet, es geküsst und begrapscht haben - unter anderem in der Fahrerkabine. Der Mann ist auch wegen Verbreitung von Kinderpornografie angeklagt.

Sky ohne Abo - Techniker wegen Computerbetrugs vor Gericht

MÜNCHEN: Vor dem Münchner Landgericht beginnt am Dienstag (9.15 Uhr) der Betrugsprozess gegen ein Mann, der jahrelang manipulierte Zugänge für den Abo-Sender Sky an Wettbüros und 630 Privatpersonen verkauft haben soll. Die für Cyberkriminalität zuständige Generalstaatsanwaltschaft Bamberg hat den 31-Jährigen Geschäftsmann und Techniker wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs angeklagt.

DFB-Auswahl trifft auf England - Flick will wechseln

HERZOGENAURACH/MÜNCHEN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am zweiten Spieltag der Nations League an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) auf England. Bundestrainer Hansi Flick kündigte am Montag personelle Wechsel für die Partie in der wahrscheinlich ausverkauften Münchner Allianz Arena an. Zum Auftakt des UEFA-Wettbewerbs am Samstag in Bologna gegen Italien hatte die DFB-Auswahl 1:1 gespielt.

Nach geschaffter EM-Quali: U21 zum Abschluss gegen Polen

LODZ: Deutschlands U21-Nationalmannschaft trifft am Dienstag zum Abschluss der EM-Qualifikation auf Polen. Die Mannschaft von Antonio Di Salvo hat ihr Endrunden-Ticket bereits vor der Partie in Lodz (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) sicher, Gegner Polen kämpft noch um den zweiten Platz in der Gruppe und die Chance auf die Teilnahme an dem Turnier 2023.