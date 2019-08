Von: Redaktion DER FARANG | 20.08.19

Merkel trifft skandinavische Regierungschefs - Klima im Fokus

REYKJAVIK (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich am Dienstag in Island mit den Regierungschefs Skandinaviens.



Bei dem Arbeitsmittagessen auf der Insel Videy bei Reykjavik soll es der Bundesregierung zufolge um europäische und internationale Themen gehen, nach Angaben der Skandinavier spielt vor allem das Klima eine zentrale Rolle.

Machtpoker in Rom: Conte gibt Erklärung ab

ROM (dpa) - Im Poker um die Macht in der italienischen Regierung wird am Dienstag (15.00 Uhr) eine richtungsweisende Erklärung von Ministerpräsident Giuseppe Conte erwartet.



Der rechtspopulistische Innenminister und Vize-Premier Matteo Salvini hatte die Koalition aus seiner Lega mit der Fünf-Sterne-Bewegung vor knapp zwei Wochen gesprengt.

Steinmeier eröffnet interreligiöses Treffen in Lindau

LINDAU (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet am Dienstag (ab 10.30 Uhr) die 10. Weltkonferenz von Religions for Peace.



Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation ist es mit 900 Teilnehmern aus etwa 100 Ländern das größte interreligiöse Treffen der Welt.

Gamescom startet mit Pressetag - Cloud-Gaming ein Schwerpunkthema

KÖLN (dpa) - Die weltgrößte Computerspielmesse Gamescom gewährt am Dienstag der Presse und Fachleuten Einblick in Neuheiten der Branche.



Ein Schwerpunkt ist in diesem Jahr das sogenannte Cloud-Gaming, bei dem Spiele auf externen Servern laufen - dadurch sollen eigene Endgeräte entlastet werden.

Bundesgericht entscheidet über Unfallschutz bei Probearbeit

KASSEL/HALLE (dpa) - Steht ein Arbeitsuchender bei einem Probearbeitstag in einem Unternehmen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung?



Darüber entscheidet am Dienstag (11.00 Uhr) das Bundessozialgericht in Kassel. Verhandelt wird ein Fall aus dem Raum Halle. Der Kläger hatte sich bei einem Entsorger von Lebensmittelabfällen beworben. Bei einem unbezahlten Probearbeitstag stürzte er und verletzte sich am Kopf.

Nach Mord an schwangerer Maria auf Usedom - Zwei Männer vor Gericht

STRALSUND (dpa) - Für den Mord an der 18-jährigen Maria K. aus Zinnowitz auf Usedom müssen sich von Dienstag an ein 19- und ein 21-Jähriger vor dem Landgericht Stralsund verantworten.



Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft vor, Mitte März die schwangere Maria heimtückisch und aus Mordlust getötet zu haben.

«Trittbrettfahrerinnen gesucht» - Speeddating bei der Müllabfuhr

HANNOVER (dpa) - Mit dem Slogan «Trittbrettfahrerinnen gesucht» wirbt Hannover um Frauen für die Müllabfuhr.



«Als Heldin in Orange arbeitest du mit tollen Kollegen und sorgst fu?r saubere Straßen», verspricht der kommunale Abfallentsorger aha. Bei einem Job-Speeddating am Dienstag (17.00 Uhr) könnten Interessierte ungezwungen mit zukünftigen Kollegen sowie Vorgesetzten ins Gespräch kommen.

Wohnhaus mit selbst gebastelter Bombe gesprengt - Prozessbeginn

DARMSTADT/BIRKENAU (dpa) - Wegen einer Sprengstoffexplosion steht von Dienstag an (9.30 Uhr) ein 59 Jahre alter Hausbesitzer vor dem Landgericht Darmstadt.



Er soll im März sein Einfamilienhaus in Birkenau in die Luft gesprengt haben. An dem Tag stand die Zwangsversteigerung an. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann mit einem selbstgebauten Zeitzünder Gas und Kraftstoff im Haus zur Explosion gebracht.

Longlist für den Deutschen Buchpreis wird veröffentlicht

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Welche Bücher haben Chancen auf den Deutschen Buchpreis 2019? Am Dienstag (10.00 Uhr) gibt die Jury die sogenannte Longlist bekannt.



Auf ihr stehen 20 Titel. Mitte September wird die Liste dann auf sechs Titel, die Shortlist, verkürzt. Der Sieger wird am Vorabend der Frankfurter Buchmesse verkündet, die im Oktober stattfindet.

Neue Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar stellt sich vor

WEIMAR (dpa) - Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek, die Wohnhäuser der Dichter Goethe und Schiller und das Bauhaus-Erbe: Als neue Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar trägt Kulturmanagerin Ulrike Lorenz die Verantwortung für bedeutsames Kulturerbe. Erstmals wird sie sich am Dienstag (11.00 Uhr) offiziell in dem neuen Amt präsentieren.

Kündigung der Intendantin des Bausch-Tanztheaters wieder vor Gericht

DÜSSELDORF (dpa) - Das Landesarbeitsgericht in Düsseldorf verhandelt am Dienstag (10.30 Uhr) über die Kündigung der Intendantin des Tanztheaters Wuppertal.



In der ersten Instanz hatte die vor gut einem Jahr entlassene Adolphe Binder mit Erfolg gegen die Trennung geklagt. Das Tanztheater Pina Bausch kündigte aber sofort Berufung an.

Deutsches Dressur-Team vor dem 24. EM-Gold

ROTTERDAM (dpa) - Die deutsche Dressur-Nationalmannschaft startet am Dienstag bei der Europameisterschaft in Rotterdam als Nummer eins in die zweite Hälfte.



Das Quartett führt nach dem ersten Tag vor Großbritannien und Schweden.