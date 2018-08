BANGKOK: Die Regierung richtet für alle Personen, die im Juli an der Such- und Rettungsaktion in der Höhle Tham Luang in Chiang Rai beteiligt waren, am Donnerstag, 6. September, auf dem Gelände des Dusit Palastes eine Dankeschön-Party aus.



Die Party sollte ursprünglich am 1. August stattfinden, wurde aber verschoben, da zu dem Zeitpunkt mehrere eingeladene Helfer nach dem Dammbruch am Kraftwerk Xe Pian-Xe Namnoy in Laos im Einsatz waren. Laut Suwaphan Tanyuwattana, Minister im Büro des Premiers, hat der König der Regierung die Erlaubnis erteilt, das Palastgelände für die Dankeschön-Party zu nutzen. Eine Musikband der Mahidol University wird die Teilnehmer während der gesamten Veranstaltung von 18 bis 21 Uhr unterhalten. Insgesamt wurden rund 8.000 Gäste eingeladen. Dazu gehören 6.100 Menschen aus 53 Provinzen, die auf die eine oder andere Weise in der Such- und Rettungsaktion involviert waren, etwa 300 in Thailand lebende Ausländer, Ausländer aus dem Ausland sowie Angehörige der thailändischen und ausländischen Medien.