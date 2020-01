Coronavirus: Brite kämpft in Phuket um sein Leben

Von: Björn Jahner | 21.01.20

PHUKET: Ein britischer Tourist kämpft derzeit in Phuket um sein Leben und ist vermutlich das erste westliche Opfer des grippeähnlichen, chinesischen Coronavirus.

Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus in Phuket eingeliefert, nachdem er auf Koh Phi Phi eine Infektion beider Lungenflügel erlitten hatte. Da seine Lungen dem Transport in Flughöhe nicht standhalten würden, wurde er mit einem Wasserflugzeug nach Phuket transportiert. Im Krankenhaus stellten die Ärzte fest, dass seine Symptome mit dem chinesischen Coronavirus übereinstimmen. Die Chirurgen in Phuket führten Rohre in Ashs Rücken ein und leiteten zwei Kilogramm Flüssigkeit aus seiner kollabierten Lunge ab.

Die Eltern des Erkrankten, beide 55, sagten in den Medien, dass sie jedem raten, der nach Asien reist, eine Atemmaske zu tragen: „Besorgen Sie sich eine Maske. Jeder hier trägt eine Maske, es gibt überall Leute, die husten.“

In China ist die Zyahl der bestätigten Coronavirusfälle sprunghaft auf 200 gestiegen. Doch gehen Forscher am britischen Zentrum für die Analyse globaler Infektionskrankheiten am Imperial College London davon aus, dass die Ausbreitung der Krankheit sehr viel größer ist als bisher bekannt. Sie schätzen die Zahl der Patienten auf mehr als 1.700. So wird jedoch befürchtet, dass die chinesischen Behörden probieren, das wahre Ausmaß des Problems zu verschleiern.

Das Virus wurde bei einer Chinesin in Thailand und einem Chinesen in Japan nachgewiesen – beide hielten sich zuvor in Wuhan auf.