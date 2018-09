Von: Redaktion DER FARANG | 15.09.18

HUA HIN: Mit dem Centara Grand Beach Resort & Villas steht eines der kultigsten und geschichtsträchtigsten thailändischen Hotels auf der aktuellen Best-Heritage-Hotelliste von CNN Travel.

Im Jahr 1923 als The Railway Hotel eröffnet, erzählt das Centara Grand Beach Resort die Geschichte von Hua Hins Entwicklung von einem kleinen Fischerdorf zu einem florierenden Touristenzentrum. Es begann in den frühen 1900er Jahren, als Thailands südliche Bahnstrecke Bangkok und die Westküste verband. Das Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin wurde von CNN Travel als eines der besten Luxushotels und -resorts in Asien und weltweit als Best Heritage Hotels 2018 ausgezeichnet. Es unterstreicht den langjährigen exzellenten Ruf des Hotels. „Wir freuen uns, von CNN Travel als Best Heritage Hotels 2018 geehrt zu werden“, sagte Centaras Geschäftsführer und Unternehmensdirektor von Hua Hin, Krabi & Samui, David Martens. Diese Anerkennung spiegle die vorbildliche Hingabe und Leidenschaft aller Mitarbeiter wider, den höchsten Service zu bieten.