Chiang Mai-Kaohsiung mit Thai Smile

Von: Björn Jahner | 08.02.20

Thai Smile Air erweitert ihre Verbindungen nach Taiwan. Foto: The Nation

THAILAND: Thai Smile Air hat eine neue Direktflugverbindung zwischen Chiang Mai im Norden Thailands und Kaohsiung im Süden Taiwans lanciert.

Die Route wird bis zum 28. März viermal wöchentlich – dienstags, mittwochs, freitags und sonntags – bedient.



Der Hinflug erfolgt ab dem Chiang Mai International Airport um 12.40 Uhr und erreicht das Flugziel um 17.30 Uhr Ortszeit.



Der Rückflug startet am Kaohsiung International Airport um 18.30 Uhr Ortszeit, Landung in Chiang Mai um 21.30 Uhr.



Die Flugzeit beträgt in beide Richtungen etwa vier Stunden. Kaohsiung ist eine große Hafenstadt und beheimatet viele Wolkenkratzer wie den 248 Meter hohen Tuntex Sky Tower und zahlreiche Parkanlagen. Die Einkaufsmöglichkeiten reichen von eleganten Shopping Malls bis zum Liuhe- und Ruifeng-Nachtmarkt.

