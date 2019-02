Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.19

PHUKET: Die Central Group hat in Patong das mit einer Investition von zwei Milliarden Baht fertiggestellte Department Store eröffnet.

Das Kaufhaus mit einer Fläche von 35.000 qm liegt an der Rat Uthit 200 Year Road gegenüber dem Einkaufszentrum Jungceylon. Es ist die 23. Shopping Mall der Central Group in Thailand und nach dem Central Floresta ihr zweites Einkaufszentrum auf der Ferieninsel Phuket. Die Mall Porto De Phuket ist im Bau und soll Ende des Jahres ihre Türen öffnen. Die Central Group, Thailands größtes Einzelhandelsunternehmen, setzt mit ihren Investitionen auf den boomenden Tourismus und die damit verbundene Wirtschaftsstärke Phukets. Im Vorjahr urlaubten 10,3 Millionen Ausländer auf der Ferieninsel, im Jahresvergleich ein Plus von 2,7 Prozent. 50 Prozent waren Russen, gefolgt von Chinesen (30%), Europäer (15%) und Asiaten (5%).