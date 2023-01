BANGKOK: Unter Urlaubern, die ihren Thailand-Urlaub bereits gebucht aber noch nicht angetreten haben, häufen sich die Fragen, nachdem die thailändische Regierung angekündigt hat, dass sie die Covid-19-Einreiseregeln ins Königreich wieder verschärfen wird.

Am Samstag (7. Januar 2023) hat die thailändische Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) eine aktualisierte Liste der Passagieranforderungen an die Thailand anfliegenden Fluggesellschaften verschickt. Sie gilt für internationale Flüge, die ab Montag, 9. Januar 2023 in Thailand landen, während eine offizielle Erklärung der Regierung bisher noch aussteht.

Original-Bekanntgabe der CAAT.

Nachfolgend eine inoffizielle Übersetzung der aktualisierten Passagieranforderungen, die die CAAT an Airlines in aller Welt verschickt hat:

1. Passagiere über 18 Jahre müssen eine Impfbescheinigung oder ein Schreiben eines Arztes vorlegen, in dem bescheinigt wird, dass sie nicht länger als 6 Monate (180 Tage) von Covid-19 genesen sind.

2. Reisende, die aus Ländern kommen, in denen Maßnahmen zur Verhinderung der Covid-19-Ausbreitung durch gelten, müssen über eine Krankenversicherung verfügen, die die Covid-19-Behandlung während der gesamten Dauer der Reise in Thailand abdeckt. Expats mit thailändischer Sozialversicherung sind davon ausgenommen.

3. Passagiere mit thailändischen Pässen sind von der Überprüfung der Dokumente auf Impfung und Krankenversicherung befreit.

4. Passagiere, die sich im Transit befinden, sind von der Kontrolle der Impf- und Krankenversicherungsdokumente befreit.

5. Die Fluggesellschaft muss die genannten Dokumente kontrollieren. Kann der Fluggast diese Dokumente nicht vorlegen, sollte die Fluggesellschaft dem Fluggast die Beförderung verweigern.

6. Die Fluggesellschaften müssen sich an die einschlägigen Vorschriften halten und gegebenenfalls Richtlinien befolgen, wie z. B. die Aufforderung an die Fluggäste, während der gesamten Reise Masken zu tragen. Außer während der Mahlzeit oder in Notfällen.

7. Fluggästen, die während der Reise Covid-19-Symptome aufweisen, wird empfohlen, sich bei der Ankunft am Zielort einem Test zu unterziehen.

Die aktualisierten Passagieranforderungen gelten laut CAAT vom 9. Januar 2023 bis zum 31. Januar 2023.

Anm. d. Red.: Bisher hüllen sich die zuständigen Regierungsbehörden mit einer offiziellen Bekanntgabe der genauen Regeln noch in Schweigen, insbesondere auf die Frage nach den Anforderungen für ungeimpfte Reisende. Sobald eine offizielle Bekanntgabe erfolgt ist, die für Samstag noch erwartet wird, wird DER FARANG Sie informieren.

Liste der anerkannten Impfstoffe: