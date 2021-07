Bus bringt Sandbox-Touristen nach Bangkok

PHUKET: Für Sandbox-Touristen auf Phuket gibt es jetzt einen Busverkehr zwischen der Ferieninsel und dem Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi, nachdem der Inlandsflugverkehr ab und nach Bangkok am Mittwoch eingestellt wurde.

Drei „Sandbox-Express-Busse“ mit 40 Sitzen verkehren täglich in die Hauptstadt, es werden aber jeweils nur 20 Personen transportiert. Für die Fahrt werden 1.500 Baht berechnet, ein Selbstkostenpreis, betont Thanet Tantiphiriyakij von der Phuket Tourist Business Association. In den ersten 20 Tagen des Sandbox-Modells wurden auf Phuket 8.981 ausländische Touristen gezählt. Das sind durchschnittlich 449 pro Tag. Wenn sich diese Zahlen für den Zeitraum Juli bis September fortsetzen, würde das knapp über 41.000 Touristen bedeuten - weit unter dem Ziel der staatlichen Tourismusbehörde (TAT) von 100.000, heißt es bei „Asean Now“. Von Juli bis September wurden 240.493 Übernachtungen in Phuket gebucht.