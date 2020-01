Von: Redaktion DER FARANG | 04.01.20

Foto: The Nation

PATTAYA: Ein Brite soll einer Frau deren Motorrad und einem Thai dessen Brieftasche mit 900 Baht Bargeld und Dokumenten gestohlen haben.

Der 39 Jahre alte Mann wurde von der Polizei auf der Central Road festgenommen. Nach Angaben von Oberst Khemmarin Phitsamai, Superintendent der Polizei, hat der Ausländer anfangs die Diebstähle bestritten, später aber gestanden. Eine 30-jährige Frau, die in Pattaya Ausflugsboote anbietet, meldete der Polizei, ihr an der Ecke Beach Road/Soi 5 geparktes Motorrad sei verschwunden. Zeugen wollen gesehen haben, wie ein Ausländer damit davonfuhr. Über die Auswertung von Überwachungskameras kamen die Ermittler dem Briten auf die Spur.



Der zweite Diebstahl trug sich in einer Bierbar an der Second Road zu. Dort bestellte der Brite ein Bier. Ein Thai verließ den Tisch und holte für den Gast das Getränk. Währenddessen griff sich der Brite die Brieftasche und das Handy des Thais und entfernte sich auf einem Motorrad. Der Ausländer war erst fünf Tage vor seiner Verhaftung mit einem Touristenvisum nach Thailand eingereist.