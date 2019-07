Von: Redaktion DER FARANG | 04.07.19

RATCHABURI: Der 42-jährige John Harvey hat einen 105 Kilogramm schweren Siamesischen Riesenkarpfen geangelt und damit für Karpfen einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Der Brite übertraf den alten Rekord um 4,5 Kilogramm. Er angelte an der Palm Tree Lagoon in Chedi Hak in der Provinz Ratchaburi. Der britische Immobilieninvestor erklärte gegenüber der Nachrichtenplattform „The Sun“, das Gewicht des Fisches sei für ihn eine echte Herausforderung gewesen. „Nach 80 Minuten hatte ich es endlich geschafft, und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Es war absolut gewaltig.“ John Harvey lebt seit 14 Jahren in Pattaya und ist nur ein Gelegenheitsangler. Jetzt sonnt er sich in dem Ruhm, den größten Karpfen an Land gezogen zu haben, und zeigt Bilder vom Fisch herum. Der Siamesische Riesenkarpfen oder Riesenbarbe ist die größte Art der Familie und kommt in Flusseinzugsgebieten in Asien vor.