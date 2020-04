Von: Björn Jahner | 13.04.20

Im Schutzgebiet Omkoi rettete sich eine Gruppe Feuerwehrmänner vor einer Elefantenherde auf einem Baum. Foto: The Thaiger / Chiang Rai Times

CHIANG MAI: Eine nicht alltägliche Geschichte ereignete sich vor einigen Tagen im Bezirk Omkoi, wo sich mehrere Feuerwehrmänner auf einen Baum retten mussten, als sie im Wald von einer Herde wilder Elefanten überrascht wurden.

Die Einsatzkräfte befanden sich auf Patrouille, um nach Buschbränden Ausschau zu halten, als sie auf die Dickhäuter stießen. Aus Angst um ihre Sicherheit kletterten sie auf einen Baum und verharrten dort so lange, bis die Tiere weiterzogen. Der Bezirk Omkoi liegt im Süden der Provinz Chiang Mai und beheimatet ein großes Wildschutzgebiet, in dem eine Reihe seltener und gefährdeter Tierarten lebt, einschließlich Elefanten. Da in dem Gebiet nur wenige Dickhäuter beheimatet sind, ist es recht ungewöhnlich, dass sich Mensch und Tier hier über den Weg laufen.