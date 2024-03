Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.24

Bolt führt in Thailand neue Sicherheitsfeatures ein: Audioaufnahmen für Fahrten und Verifizierung für Fahrgäste zur Steigerung der Verkehrssicherheit. Foto generiert von OpenAI's DALL·E

BANGKOK: Das internationale Unternehmen für geteilte Mobilität, Bolt, hat in Thailand zwei neue Sicherheitsfunktionen in seiner App vorgestellt, um die Sicherheit für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern. Mit der Einführung einer Funktion für Audioaufnahmen während der Fahrt sowie eines Verifizierungsprozesses für neue Fahrgäste reagiert Bolt auf das wachsende Bedürfnis nach erhöhter Sicherheit im Bereich der Mobilitätsdienste.

Die neue Audioaufnahmefunktion ermöglicht es, bei Bedarf die Umgebung innerhalb des Fahrzeugs während der Fahrt akustisch zu erfassen. Diese Option steht sowohl Fahrern als auch Fahrgästen zur Verfügung, falls sie sich während der Fahrt unwohl fühlen. Die Aufnahmen sollen ausschließlich im Falle einer Meldung an den Kundensupport zur Klärung von Sicherheitsfragen genutzt werden. Weder Fahrer noch Fahrgäste haben Zugang zum Abspielen der Aufzeichnungen. Diese Funktion, die ausschließlich während einer aktiven Fahrt verfügbar ist, setzt die aktuellste Version der Bolt-App voraus.

Mehr Sicherheit durch Technik

Ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Sicherheit ist die Einführung einer Verifizierungsfunktion für neue Fahrgäste. Bevor eine Fahrtanfrage gestellt werden kann, müssen sich neue Nutzer durch ein Selfie authentifizieren. Dieses muss eindeutig die Person zeigen, wobei das Gesicht klar erkennbar sein muss. Zusätzlich ist die Vorlage eines Identitätsnachweises erforderlich, der mit dem Selfie abgeglichen wird. Dieser Prozess, der einmalig bei der ersten Fahrtanfrage durchgeführt wird, dauert nur wenige Sekunden bis Minuten.

Sicherheitsinnovationen speziell für Thailand

Neben der globalen Ausrichtung legt Bolt einen besonderen Fokus auf die lokalen Bedürfnisse und Herausforderungen im thailändischen Markt. Thailand, bekannt für seine lebendige Kultur und als beliebtes Touristenziel, steht ebenfalls vor Herausforderungen im Bereich der Verkehrssicherheit. Die neuen Funktionen von Bolt sind ein Schritt, um auf diese spezifischen Bedürfnisse einzugehen und sowohl Einheimischen als auch Touristen eine sichere Reiseoption zu bieten.

Die Einführung dieser Sicherheitsfeatures in Thailand spiegelt Bolts Bestreben wider, auf lokaler Ebene maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und gleichzeitig sein globales Netzwerk an Sicherheitsmaßnahmen zu stärken. Durch die Kombination von technologischer Innovation und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse des thailändischen Marktes leistet Bolt einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in Thailand.