Von: Björn Jahner | 17.07.23

CHAIYAPHUM: Blumenliebhaber haben am zurückliegenden Wochenende den Anblick eines riesigen Feldes von rosafarbenen siamesischen Tulpen genossen, die auf einem Feld in der Provinz Chaiyaphum blühten.

Der Touristenansturm begann am Samstag (15. Juli 2023) und setzte sich am Sonntag (16. Juli 2023) fort, wobei die meisten Besucher Fotos und Selfies im siamesischen Tulpenfeld schossen, so die Verantwortlichen des Sai-Thong-Nationalparks.

Der 319 Quadratkilometer große Park erstreckt sich über vier Bezirke – Nong Bua Rahaew, Thep Sathit, Phakdee Chumphol und Nong Bua Daeng – in der nordöstlichen Provinz.

Foto: The Nation

Parkbeamte sagten, dass die siamesische Tulpen im Sai-Thong-Park später blühen als die im Pa-Hin-Ngam-Nationalpark, der ebenfalls in Chaiyaphum liegt. Dadurch sei es für die Besucher einfacher, die Tulpenblüte zweimal zu erleben, heißt es.

Die Provinzbeamten haben eine Kampagne gestartet, um Touristen aus dem ganzen Land zu ermutigen, die beiden Parks zu besuchen, um die Aussicht auf die siamesischen Tulpenfelder von Juni bis September zu genießen.

Foto: The Nation

Die Verantwortlichen des Sai-Thong-Parks sagten, dass ihr siamesisches Tulpenfeld – an der Westseite des Berges Phang Hoei – das größte in Chaiyaphum ist. Ein 2 km langer Weg führt die Besucher zu einer Stelle, von der aus man das ganze Feld überblicken kann.

Es gibt vier Arten von Siam-Tulpen, darunter eine weiße.

Zwischen 70 und 80 Prozent der Tulpen auf dem Feld blühen jetzt, so Parkleiter Chom Madaeng. Der Park ist mit Essensständen, einem Lebensmittelladen, Bungalows und einem Campingplatz vollständig auf Touristen vorbereitet.

Foto: The Nation

Nach Aussage der Beamten ist die Provinz reich an Sehenswürdigkeiten für Touristen, darunter der Sai-Thong-Wasserfall, die Phor-Muang-Klippe, die Sonnenuntergangsklippe, die Chom-Dao-Klippe, die Suan-Sawan-Klippe, die Ploenjai-Klippe und die Ham Hod-Klippe.

Weitere Auskünfte erteilt die Nationalparkverwaltung unter der Rufnummer 089-282.3437.