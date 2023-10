Bikini Beach Race begeistert Touristen

Von: Björn Jahner | 29.10.23

Vor dem Einkaufszentrum Central Festival Pattaya Beach erfolgte am Samstag der Startschuss zu der beliebten Laufveranstaltung. Bilder: PR Pattaya

PATTAYA: Am Samstagnachmittag (28. Oktober 2023) erfolgte am Strand vor dem Einkaufszentrum Central Pattaya der Startschuss zum „Pattaya International Bikini Beach Race 2023“.

Wie bereits in den Vorjahren zog die beliebte Lauf- und Spaßveranstaltung zehntausende Besucher an, die das 5-km-Laufspektakel am Strand der Touristenmetropole verfolgten. Eine Bilderserie: