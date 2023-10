Foto: The Nation

NAKHON PHANOM: In Nakhon Phanom im Nordosten Thailands fällt am Freitag (20. Oktober 2023) der Startschuss zum Festival der illuminierten Bootsprozession und der Red Cross Fair. Der Festivalhöherpunkt der malerischen Isaan-Provinz findet bis zum 30. Oktober 2023 statt.

Die Red Cross Fair findet an der City Hall im Bezirk Mueang statt. Nach Angaben des Nakhon Phanom Office der Tourism Authority of Thailand (TAT) werden dort Ausstellungen, traditionelle Darbietungen sowie Lebensmittel und Kunsthandwerk angeboten.

Das Festival der illuminierten Bootsprozession, auf Thai „Lai Ruea Fai“, wird im Phanom Naga Park stattfinden. Bis zum Ende des Festivals werden täglich bis zu zwei Boote zu sehen sein.

Am 29. Oktober 2023 findet ein traditioneller Tanz zur Verehrung einer heiligen Pagode im Wat Phra That Phanom statt. Es folgen die Prozession der historischen illuminierten Boote und des Prasat Phueng (Wachsschloss) sowie religiöse Zeremonien.

Am 30. Oktober 2023 findet im Phaya Si Sattanakarat Park in der Nähe des Phanom Naga Parks das Tak Bat Devo Festival statt, bei dem am Ende der buddhistischen Fastenzeit Almosen gegeben werden.

Das Lai Ruea Fai Festival findet jährlich im 11. Monat des Mondkalenders statt, wenn thailändische Buddhisten mit illuminierten Booten den Mekong hinunterfahren.

Die Einheimischen erweisen dem Buddha ihre Ehrerbietung und bringen den mythischen Schlangen („Naga“), die angeblich im mächtigen Fluss und seinen vielen Nebenflüssen leben, Opfergaben dar.

Es wird geglaubt, dass diese Zeremonie Traurigkeit und die Probleme des Lebens den Fluss hinunterspült und den Teilnehmern und Gläubigen Glück bringt.

Die Einheimischen in Nakhon Phanom versammeln sich zusammen mit buddhistischen Mönchen aus jedem Dorftempel, um die Boote und Flöße schon Wochen vor dem Fest spektakulär zu schmücken. Sie beladen sie dann mit Lebensmitteln, Blumen, Räucherstäbchen, Kerzen und handgefertigten Laternen.

Nach dem Anzünden werden die beleuchteten Boote zu Wasser gelassen und bieten ein spektakuläres visuelles Schauspiel, während sie den legendären Mekong hinuntertreiben.