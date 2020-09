Written by: Björn Jahner | 17/09/2020

Der nächste Bauernmarkt findet am kommenden Samstag statt. Foto: Otop Prachuap

HUA HIN: Das Landwirtschaftsberatungsbüro in Hua Hin hat eine neue Initiative gestartet, um lokale Landwirte zu unterstützen und sie zu ermutigen, in Übereinstimmung mit der Politiklinie des Ministeriums für Landwirtschaft und Genossenschaften ökologische Landwirtschaft zu praktizieren.

Eine Reihe von Farmern im Großraum Hua Hin hat bereits damit begonnen, ökologische landwirtschaftliche Produkte zu produzieren und sie direkt beim Verbraucher abzusetzen, ohne Einzel- oder Zwischenhändler. Ziel der Initiative für biologische Landwirtschaft der Regierung ist, den Einwohnern und Touristen in Hua Hin den Zugang zu gesunden, chemiefreien landwirtschaftlichen Produkten zu erleichtern und gleichzeitig den Bauern eine nachhaltige Einkommensquelle zu bieten.



Um diese Initiative zu unterstützen, ermöglicht das OTOP-Center in Hua Hin mehr als 20 Bauern, jeden Donnerstag und Samstag von 05.00 bis 10.00 Uhr morgens vor seinem Gebäude in der Stadtmitte an der Phetchkasem Road Verkaufsstände für ihre Produkte aufzubauen. Parkplätze stehen neben OTOP-Center ausreichend zur Verfügung. Auskünfte erteilt das Hua Hin Agriculture Centre unter der Rufnummer 032-512.458