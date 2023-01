Von: Björn Jahner | 16.01.23

BANGKOK: Taxi-Fahrgäste in Bangkok müssen beachten, dass am Montag (16. Januar 2023) eine neue Tarifstruktur für Taxifahrten in Kraft getreten ist.

Das Verkehrsministerium hat die Tarife für Taxifahrten in Bangkok mit einer am Donnerstag (12. Januar 2023) in der „Royal Gazette“ veröffentlichten Ankündigung aktualisiert.

Die Tarife werden jedoch schrittweise erhöht, da die Taxifahrer zunächst beim Ministerium für Landverkehr (DLT) eine Anpassung und Überprüfung der Taxameter beantragen müssen.

Das DLT bietet diesen Service allen Bangkoker Taxifahrern in der Bang Sue Grand Station vom 16. bis 28. Januar 2023 an.

„Die Zählereinstellung und -überprüfung ist am Bahnhof von Montag bis Samstag von 08.00 bis 17.00 Uhr möglich“, informierte Piya Yoma, Leiter des DLT-Büros für Personenverkehr.

Der Fahrpreis für normale Taxis bleibt bei 35 Baht, aber der Preis für die folgenden Kilometer wurde um 1 Baht erhöht.

Die neuen Tarife für Taxis mit Taxameter in Bangkok lauten wie folgt:

6,5 Baht/km für Kilometer 2 bis 10

7 Baht/km für die Kilometer 11 bis 20

8 Baht/km für Kilometer 21 bis 40

8,5 Baht/km für Kilometer 41 bis 60

9 Baht/km für Kilometer 61 bis 80 (unverändert)

10,50 Baht/km für Kilometer 81 und mehr (unverändert)

Die Gebühr für Staus und für Fahrten mit weniger als 6 km/h wurde um 1 Baht auf 3 Baht pro Minute erhöht.

Für Ruftaxis wird eine zusätzliche Servicegebühr von 20 Baht erhoben, während Taxis zu und von den Flughäfen Don Mueang und Suvarnabhumi zusätzlich 50 Baht kosten.

Außerdem wird die Gebühr für große Taxis auf 40 Baht angehoben.