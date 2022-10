Auto fährt in Bushaltestelle - Mindestens vier Tote in Bratislava

BRATISLAVA: Ein Auto kracht in eine zentrale Bushaltestelle in Bratislava. Politiker reagieren schockiert und vermuten, dass Alkohol im Spiel gewesen sein könnte. Die Polizei ermittelt noch.

Ein Auto ist im Zentrum der slowakischen Hauptstadt Bratislava in eine Bushaltestelle gefahren - mindestens vier Menschen sind dabei gestorben. Zwei der insgesamt sechs im Krankenhaus Behandelten seien in kritischem Zustand und in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt worden, teilte eine Rettungssprecherin der Nachrichtenagentur TASR mit. Sie korrigierte zugleich Angaben von Lokalpolitikern, die in der Nacht bereits von fünf Toten gesprochen hatten. Die Zahl der Verletzten war anfangs mit sieben angegeben worden.

An der Haltestelle am Rande der historischen Altstadt hatten sich nach Polizei-Angaben zahlreiche Menschen befunden, die auf Linienbusse in Richtung des südlich der Donau gelegenen bevölkerungsreichsten Stadtteils Petrzalka warteten. Warum das Auto in die wartende Menschenmenge fuhr, war auch am Vormittag noch unklar. Hinweise auf eine terroristische Absicht lagen nicht vor.

Präsidentin Zuzana Caputova verband ihre Beileidserklärung mit dem Aufruf, beim Autofahren auf Alkohol zu verzichten, um nicht Unglück und Trauer zu verursachen. Auch andere Politiker sprachen in ihren Beileidserklärungen eine Alkoholisierung des Fahrers an. Das wurde auch in Medienberichten vermutet. Die Polizei bestätigte das vorerst nicht und rief vielmehr Zeugen des Unfalls auf, sich zu melden.

Wegen Aufräum- und Dokumentationsarbeiten hielt die Polizei noch zur Verkehrsspitze am Vormittag die wichtige Verbindungsstraße zwischen Stadtzentrum und südlichem Donauufer gesperrt.