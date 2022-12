Von: Björn Jahner | 20.12.22

Foto: The Nation

PHUKET: Die Expressway Authority of Thailand (EXAT) hat am Montag (19. Dezember 2022) Angebote von Privatunternehmen für das geplante 14-Milliarden-Baht-Projekt zum Bau einer fast vier Kilometer langen Schnellstraße zwischen Tambon Krathu und Patong Beach in der Provinz Phuket eingeholt.

EXAT-Gouverneur Surachet Laophulsuk informierte die Presse, dass die Ausschreibungsunterlagen vom 26. Dezember bis zum 25. Januar erhältlich sind und die Interessenten ihre Angebote bis Anfang März einreichen können.

Die EXAT wird etwa sechs Monate für die Prüfung der Angebote benötigen, der Gewinner der Ausschreibung soll bis Ende nächsten Jahres bekanntgegeben werden.

Nach Aussage des EXAT-Gouverneurs werden die Bauarbeiten für die 3,98 km lange Schnellstraße Krathu–Patong im Bezirk Krathu im Jahr 2024 beginnen, bevor die Schnellstraße im Jahr 2027 für den Verkehr freigegeben wird. Laut Khun Surachet wird das Projekt rund 14,67 Milliarden Baht kosten – 5,792 Milliarden Baht für die Landenteignungen und 8,878 Milliarden Baht für den Bau.

Derzeit ist der beliebte Strand von Patong nur über eine bergige Strecke zu erreichen, die für Ortsunkundige schwer zu befahren ist und auf der es vor allem auf den Abfahrten häufig zu Unfällen kommt. Als die Straße nach schweren Überschwemmungen von Erdrutschen heimgesucht wurde, war die Hauptverkehrsachse über den Patong Hill mehrere Wochen lang nicht befahrbar.

Immobilienexperten sind der Meinung, dass die Schnellstraße zu einer stärkeren Entwicklung in Patong Beach und den umliegenden Gebieten führen wird, da sich die Fahrzeit um mehr als die Hälfte verkürzen wird.

Khun Surachet erläuterte, dass die Schnellstraße ein PPP-Projekt (Public Private Partnership) mit Nettokosten sein würde, d. h. die EXAT würde für die Landenteignung aufkommen und das Privatunternehmen würde die Baukosten sowie die Betriebs- und Wartungskosten tragen.

Der Bieter, der den Zuschlag erhält, darf für die nächsten 35 Jahre Mautgebühren für die Schnellstraße erheben, und das Eigentum an der Schnellstraße würde nach Abschluss der Bauarbeiten im Rahmen des Build-Transfer-Operate-Modells an die EXAT übertragen.

Die Schnellstraße wird eine Hochstraße mit vier Fahrspuren in jeder Richtung sein und in der Mitte über einen Tunnel verfügen. Der Bau würde nicht länger als vier Jahre dauern, so Khun Surachet.

Der EXAT-Gouverneur führte fort, dass die Studien der EXAT ergeben hätten, dass die Schnellstraße täglich von etwa 35.000 Motorrädern und 36.000 Fahrzeugen mit vier oder mehr Rädern benutzt werden würde.

Die Mautgebühr für ein Motorrad beträgt 15 Baht, für ein vierrädriges Fahrzeug 40 Baht, für ein sechs- bis zehnrädriges Fahrzeug 80 Baht und für ein Fahrzeug mit mehr als 10 Rädern 125 Baht.