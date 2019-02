Ein schwerer Unfall mit Todesfolge ereignete sich am Freitag in der So 78. Archivbild: Fotolia.com

HUA HIN: In der Soi 78 der Petchkasem Road ereignete sich am Freitag in den Nachmittagsstunden ein schwerer Motorradunfall, bei dem ein Ausländer ums Leben kam.

Der Mann soll die Kontrolle über sein Bike verloren haben und gestürzt sein, als er von dem Anhänger eines vorbeifahrenden Lastwagens überrollt und dabei buchstäblich zerquetscht wurde. Er erlag noch am Unfallort seinen scheren Kopfverletzungen.

Mit pietätlosen Fotos, die wir unserer Leserschaft vorenthalten möchten, hatte das thailändische Nachrichtenportal „Sanook“ sehr anschaulich und als erstes über den Horrorunfall berichtet.

Als die gerufene Polizei gegen 14 Uhr am Unfallort eintraf, präsentierte sich den Beamten ein Bild des Grauens: auf der Straße lagen der komplett zerschmetterte Motorradhelm des Mannes sowie sein künstliches Gebiss, unter einem Pick-up klemmte das Unfallfahrzeug, ein Motorroller der Marke Honda Click. Einige 100 Meter entfernt stand der am Unfall beteiligte Lastwagen, unter dessen Anhänger die zerquetschte Leiche des 69-jährigen Ausländers entdeckt wurde. Der 46-jährige Fahrer des Hino-Trucks sagte aus, dass er eine Stahllieferung zu einer Baustelle am Bangkok Hua Hin Hospital gebracht hatte und sich auf dem Rückweg befand. Als bemerkte, dass etwas zwischen den Hinterrädern seines Gespanns stecken würde, stoppte er sein Fahrzeug und entdeckte die zerquetschte Leiche. Er könne sich nicht erklären, wie es zu diesem Unfall kam, beteuerte er gegenüber den Beamten.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und hofft, dass Aufnahmen von Überwachungskameras Hinweise auf die Unfallursache geben können. Die Leiche des Mannes wurde zur Autopsie in Krankenhaus in Hua Hin gebracht. Die Nationalität des Unfallopfers wurde noch nicht bekanntgegeben. Der Name des Toten deutet jedoch darauf hin, dass es sich um einen deutschsprachigen Urlauber oder Residenten handeln könnte.