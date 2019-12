Von: Redaktion DER FARANG | 07.12.19

PATTAYA: Ein Ausländer hat einen Ladenbesitzer und einen Straßenhändler mit einem Trick um Geld betrogen.

Der Mann hatte sich in dem Geschäft einen preiswerten Artikel ausgesucht und mit einem 1.000-Baht-Schein bezahlt. Der Ladeninhaber gab ihm das Wechselgeld von mehr als 900 Baht zurück. Kurz darauf kam der Ausländer erneut in das Geschäft. Er habe den Artikel woanders billiger gefunden, wollte ihn zurückgeben und seine 1.000 Baht wiederhaben, sagte er. Die Bitte wurde aggressiv vorgetragen und verwirrte den Geschäftsmann. Er gab ihm schließlich die 1.000 Baht. Der Ausländer hatte den Laden kaum verlassen, fiel dem Thai ein, dass er dem Mann nach dem Kauf mehr als 900 Baht auf eine 1.000-Baht-Note als Wechselgeld gegeben hatte. Der Ladeninhaber rannte auf die Straße und sah noch, wie der Trickbetrüger in einem weißen Toyota Vios davonfuhr. Ein Händler berichtete dem Geschäftsmann, auch ihn habe der Ausländer betrogen. Laut „Pattaya Watchdog“ soll es sich um einen Mann vom indischen Subkontinent gehandelt haben.