PHUKET: Eine Gruppe ausländischer Touristen wird von der Polizei gesucht, nachdem sie am Montag (27. März 2023) gegen 01.00 Uhr morgens das Personal eines Restaurants in der Soi San Sabai angegriffen hatte. Berichten zufolge waren die Touristen, bei denen es sich vermutlich um Jordanier und mindestens einen Ägypter handelt, betrunken und aggressiv, als sie aufgefordert wurden, sich in die Schlange zu stellen, berichtet das lokale Nachrichtenportal Phuket Times.

Sie begannen, Wasserflaschen zu werfen und griffen das thailändische Personal an, bevor sie den Tatort verließen. Der Vorfall hat sich in den sozialen Medien viral verbreitet, und auf den Videoaufnahmen der Schlägerei sind sowohl ausländische Mitarbeiter als auch Touristen zu sehen. Nach Angaben der Polizei wurde sie am Sonntag nach Mitternacht über die Schlägerei in einer Bar/ Restaurant in Patong informiert.

Als die Beamten eintrafen, war nur eine Partei, die Angestellten des Lokals, anwesend. Dabei handelte es sich um drei Ausländer: ein Jordanier, ein Ägypter und ein Burmese. Sie sagten gegenüber den Beamten aus, dass sie „legal“ in der Bar/ Restaurant arbeiteten.

Das Personal sagte der Polizei, dass es sich um fünf ausländische Touristen handelte, die extrem betrunken waren und die Schlägerei verursachten. Die Touristen verlangten, in der Warteschlange für ihr Essen nach vorne versetzt zu werden, was das Personal jedoch mit der Begründung ablehnte, dass dies anderen Kunden gegenüber unfair wäre. Daraufhin warfen die Touristen angeblich Flaschen auf das Personal des Restaurants. Das Personal schlug zurück, und beide Seiten setzten verschiedene Waffen wie Küchenutensilien, Stühle, Rohre und mehr ein.

Das Personal behauptete, es habe sich um Notwehr gehandelt, und die Touristen hätten sie zuerst angegriffen. Das Personal rief sofort die Polizei, aber die Touristen waren geflohen, bevor die Beamten am Tatort eintrafen. Die Polizei von Patong untersucht den Vorfall und wertet das Videomaterial aus, um festzustellen, ob die Geschichte des Personals stimmt und um die Touristengruppe zu identifizieren.

Die Handlungen der Beteiligten werden ihnen wahrscheinlich eine gelbe oder rote Karte im Rahmen eines neuen Systems zur Bestrafung und Ausweisung von Touristen einbringen, die sich daneben benehmen. Natürlich nur, wenn sie identifiziert werden können.