Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.20

Barry Mutch interagiert mit seinem zwei Monate alten Baby über eine Video-Chat-App. Der neue Vater verpasste die Geburt seines Sohnes aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen. Foto: The Nation

BANGKOK: Ausländer, die in Thailand dauerhaft ansässig sind oder eine Arbeitserlaubnis besitzen und im Ausland wegen der Reisebeschränkungen festsitzen, sollen bald nach Thailand zurückkehren dürfen, sagte ein Regierungsbeamter am Mittwoch.

Die Behörden arbeiten derzeit an der Rückführung von im Ausland gestrandeten thailändischen Staatsbürgern und wollen es danach Ausländern, die eine Daueraufenthalts- oder Arbeitserlaubnis haben, die Wiedereinreise ermöglichen, sagte Natapanu Nopakun, stellvertretender Generaldirektor der Informationsabteilung des Außenministeriums. Thailand müsse ein Gleichgewicht zwischen begrenzten Ressourcen und der effektiven Rückführung gestrandeter Thailänder finden, das habe derzeit Priorität. Das Centre for Covid-19 Situation Administration diskutiert derzeit die Möglichkeit, Ausländern zu gegebener Zeit die Einreise in das Land zu gestatten.

Viele Ausländer, die thailändische Ehepartner haben, haben sich darüber beschwert, dass die Abriegelung und das Flugverbot sie seit Monaten von ihren Familien fernhält.