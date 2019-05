Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.19

KOH PHANGAN: Die Immigration hat einen Russen festgenommen, der bereits im Januar 2016 ausgewiesen und zehn Jahre auf der schwarzen Liste gesetzt worden war.

Er hatte zwar seinen Namen und seine Nationalität geändert, nicht aber sein Gesicht. Mit einem rumänischen Pass war er an der malaysischen Grenze bei Sungei Kolok nach Thailand eingereist und weiter zur Koh Phangan. Vor drei Jahren war er wegen seiner Mafia-Aktivitäten verhaftet worden. Damals besaß er die Similan Bar in Had Rin. Er soll einen Killer engagiert haben, der auf die nahe gelegene Palita Lodge geschossen hatte. Weiter wurde er wegen seiner Arbeit und seinen Geschäftspraktiken angeklagt. „Manager online“ berichtet weiter, Immigrationsbeamte hätten ihn inzwischen mit dem Schnellboot von der Koh Phangan zur Koh Samui gebracht.