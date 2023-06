Von: Björn Jahner | 25.06.23

ISAAN: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) unterzeichnete kürzlich eine Absichtserklärung mit dem Khon Kaen Jockey Club (KKJC). Durch die Zusammenarbeit soll Thailand – insbesondere die nordöstliche Region (Isaan) – als Öko-Tourismusziel für Sport-, Medizin-, Wellness- und Kulturtourismus gefördert werden.

Die Absichtserklärung wurde von Thapanee Kiatphaibool, stellvertretende TAT-Gouverneurin für den Inlandsmarkt, und Vaipot Petpoon, Präsident und Vorsitzender des KKJC, bei einer Veranstaltung unterzeichnet, an der auch Peter O'Neill, CEO des KKJC, und andere bekannte Persönlichkeiten teilnahmen.

Sinnvolle Reiseerlebnisse

Der ebenfalls anwesende TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn betonte auf der Veranstaltung:

Das Zentrum befindet sich auf einem 319 Hektar großem Gelände und verfügt über einen der größten Pferdeställe. Foto: topten22photo / Adobe Stock

„Die TAT freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Khon Kaen Jockey Club, um den Tourismus in der Isaan-Region zu fördern, und zwar in einer Weise, die das Motto ‚Visit Thailand Year 2023‘ hervorragend ergänzt. Sie verbindet die Marketingkampagne ‚Amazing New Chapters‘ mit Thailands Ansatz für nachhaltigen Tourismus und sinnvolle Reiseerlebnisse.“

Das neu eröffnete KKJC fördert den Tourismus im Isaan durch Sport, therapeutische Wellness, Kunst und Kultur sowie Gastfreundschaft und Unterhaltung. Auf seinem 319 Hektar großen Gelände in der Provinz Khon Kaen bietet das KKJC ein einzigartiges interdisziplinäres Konzept für lokale und internationale Besucher, die nicht nur zuschauen, sondern auch an verschiedenen Sportarten wie Muay Thai, MMA, Fußball, Badminton, Tennis, Basketball, Volleyball, Golf, Schwimmen, Paddle Boarding, Wake Boarding, Angeln und Bootfahren teilnehmen möchten.

Pferden begegnen: Balsam für die Seele

Als Zentrum für Pferdesport können die Besucher des KKJC reiten und lernen, wie man sich um Pferde kümmert. Das Zentrum verfügt über einen der größten Pferdeställe Thailands und wird Polo, Reiten und Pferdetherapie anbieten, wobei die Interaktion mit den Pferden die geistige Gesundheit verbessert und das emotionale und körperliche Wohlbefinden fördern kann.

Die Absichtserklärung wurde auf einer feierlichen Zeremonie mit Pressekonferenz unterzeichnet. Foto: Tourism Authority of Thailand

In Zusammenarbeit mit der Universität Khon Kaen soll außerdem eine tierärztliche Einrichtung für die Forschung, Untersuchung und Behandlung von Pferden eingerichtet werden.

Geplant ist auch die Einrichtung des ersten Thai National Equine College für diejenigen, die eine Karriere in der Pferdeindustrie anstreben, wie z. B. Pferdepfleger, Trainer, Jockeys und Therapiehelfer.

Lokale Kultur als Urlaubserlebnis

Tagesbesucher oder Gäste mit längerem Aufenthalt im Hotel und Spa von KKJC können eine Reihe von Aktivitäten genießen. Sie können den Pferdepflegern bei der Pflege der Pferde helfen, an einer Heißluftballonfahrt mit Sektfrühstück teilnehmen, die antiken Ruinen von Phimai besichtigen, sich im Spa entspannen, lernen, wie man thailändisch kocht, das Isaan Folk & Handicrafts Museum besuchen, auf dem See paddeln oder ein Musikkonzert zum Abendessen genießen.