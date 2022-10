Von: Björn Jahner | 24.10.22

Nationalpark Kaeng Krachan. Foto: Tourism Authority Of Thailand



HUA HIN: Die Nationalparks in der Nähe von Hua Hin sind von der neuen Preisstruktur ausgenommen, die die Eintrittspreise für Ausländer verdoppelt. Die Ankündigung der neuen Eintrittspreise wurde am 30. September 2022 auf der offiziellen Facebook-Seite des Department of National Parks (DNP) veröffentlicht.

Nahegelegene Nationalparks wie Kaeng Krachan (Ausländische Erwachsene 300 Baht, ausländische Kinder 150 Baht), Kui Buri/ Huay Yang (Ausländische Erwachsene 200 Baht, ausländische Kinder 100 Baht) und Khao Sam Roi Yot (Ausländische Erwachsene 100 Baht, ausländische Kinder 50 Baht) wurden in der Ankündigung jedoch nicht erwähnt. Die Eintrittsgebühren für Nationalparks in der Nähe von Hua Hin bleiben unverändert.

In der Ankündigung des DNP heißt es, dass in den Nationalparks Khao Laem Ya, Mu Koh Ang Thong National Marine Park, Hat Nappharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park und Mu Koh Lanta National Park neue Eintrittsgebühren gelten. Mit den neuen Gebühren verdoppeln sich die Preise für Ausländer, während die Eintrittspreise für thailändische Staatsangehörige gleich bleiben.

Im Khao-Yai-Nationalpark, dem ersten Nationalpark Thailands, der sich über Nakhon Ratchasima, Prachinburi, Saraburi und Nakhon Nayok erstreckt, müssen ausländische Erwachsene nun 400 Baht und ausländische Kinder 200 Baht für den Eintritt bezahlen.

Für den Nationalpark Khao Laem Ya - Mu Koh Samet in Rayong, zu dem auch Koh Talu, Koh Kudee und Koh Kham - Koh Kruai gehören, müssen ausländische Erwachsene nun 300 Baht und ausländische Kinder 150 Baht bezahlen.

Im Mu Koh Ang Thong National Marine Park in Surat Thani, zu dem auch Koh Wua Ta Lab und Koh Mae Koh gehören, beträgt die Eintrittsgebühr für ausländische Erwachsene nun 300 Baht und 150 Baht für ausländische Kinder.

Im Hat Nappharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park in Krabi, zu dem Koh Phi Phi Don, Koh Phi Phi Lay und Koh Mai Phai gehören, beträgt die Eintrittsgebühr für ausländische Erwachsene nun 400 Baht und für ausländische Kinder 200 Baht.

Die gleichen Eintrittsgebühren gelten jetzt auch für den Mu Koh Lanta National Park in Krabi, zu dem Koh Rok, Koh Ngai, Koh Ha und Koh Hin Daeng - Kong Hin Muang gehören.

Als Kinder gelten Personen im Alter von 3 bis 14 Jahren oder mit einer Körpergröße von weniger als 140 cm. Mönche, Kinder unter 3 Jahren und Behinderte können Nationalparks in Thailand kostenlos betreten.

Die Frage der doppelten Preisgestaltung in Thailand ist umstritten. Das duale Preissys­tem gilt für viele verschiedene Attraktionen und Sehenswürdigkeiten im ganzen Land.

Im Falle staatlicher Attraktionen wie Nationalparks oder Museen ist die doppelte Preisgestaltung institutionell bedingt und wird praktiziert, weil thailändische Staatsangehörige nach Angaben der Behörden Steuern zahlen, von denen ein Teil in den Unterhalt der Parks fließt, und daher niedrigere Eintrittspreise zahlen müssen.

Ausländer, insbesondere Touristen, zahlen keine Steuern und müssen daher einen höheren Eintrittspreis zahlen. Besonders für steuerzahlende Ausländer, die in Thailand leben und arbeiten, sowie für Expats, die Thailand zu ihrer Heimat gemacht haben, ist die Praxis der doppelten Preisgestaltung sehr frustrierend.

Manchmal können Ausländer, die ihre Arbeitserlaubnis, ihren Führerschein, ihre rosa ID-Karte oder ein anderes Dokument vorlegen, das beweist, dass sie in Thailand ansässig sind, denselben Preis zahlen wie thailändische Staatsangehörige. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, und trotz Vorlage einer Arbeitserlaubnis wird Ausländern oft immer noch der Ausländertarif berechnet.