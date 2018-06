PATTAYA: Drei Wochen lang haben Fashion-Fans der Wiedereröffnung des komplett neu designten Puma Flagship Store in der zweiten Etage des Einkaufszentrums CentralFestival Pattaya Beach entgegengefiebert. Sie wur­den nicht enttäuscht.

Models präsentierten die neuesten Puma-Kollektionen.

Am zweiten Juni wurde die Filiale unter neuem Motto – „Forever Faster 2 Concept of Puma“ – feierlich eröffnet. Doch nicht nur beim Ladendesign, auch konzeptionell verfolgt die GSF Group als exklusiver Lizenznehmer von Puma in Thailand, Myanmar und Laos mit dem modern gestalteten Geschäft eine komplette Neuausrichtung. Im Angebot stehen angesagte Sonderkollektionen, unter anderem Kollaboration mit bekannten Designern wie Sophia Webster, Big Sean und Shantell Martin sowie die „Fenty by Rihanna Collection“, die streng limitierte Modekollektion der weltbekannten R&B-Sängerin. Erhältlich sind auch alle Puma-Motorsportkollektionen von Ferrari, BMW, Mercedes AMG und Red Bull Racing.

Puma gilt schon lange nicht mehr als eine reine Sportmarke, sondern hat sich längst als Fashion- und Lifestyle-Label etabliert.

„Die „Run & Train“-Kollektion, die von den Puma-Botschaftern Selena Gomez und Lewis Hamilton unterstützt wird, beweist, dass Puma nicht nur eine reine Sport-, sondern längst auch eine angesagte Fashion-Marke ist, die Fitness und Ausgehen modisch vereint“, erklärt Brand Manager Andrew Rybinchak.

Sneaker-Fans kommen hier gewiss auf ihre Kosten.

Besonders stolz ist die GSF Group, dass Puma in dieser Saison exklusiver Sponsor des Chiang Rai United FC ist. Fanshirts und Caps des thailändischen Fußballvereins sind im neuen Store erhältlich. Nächsten Monat wird zudem die noch streng geheime „Hybrid Running Technology“ präsentiert... Es lohnt sich auf jeden Fall, im neuen Puma Concept Store vorbeizuschauen. So wird das Sortiment mehrmals im Monat ausgetauscht und erweitert, weshalb Fashion-Fans und Sneaker-Sammler/innen hier gewiss auf ihre Kosten kommen.

Für weitere Infos besuchen Sie die Webseite www.gsf-sportfashion.com.