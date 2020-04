Alkoholverkaufsverbot bleibt unbefristet in Kraft

EILMELDUNG – BANGKOK: Während die meisten Lockerungen bezüglich der Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Rahmen der Notstandsgesetzgebung ab dem 1. Mai 2020 bereits auf einer Pressekonferenz am Dienstag bekanntgegeben wurden, blieb eine Entscheidung bisher aus: Die Aufhebung oder Verlängerung des seit Mitte April geltenden Verkaufsverbot für alkoholische Getränke.

Wurde zu Wochenbeginn noch in Betracht gezogen, das derzeitige Alkoholverkaufsverbot, das am 30. April ausläuft, erst am 3. Mai zu erneuern, entschied sich die Regierung am Mittwoch dagegen, wie Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher der Covid-19 Coronavirus Situation Administration (CCSA), am Donnerstag in seinem täglichen Update zur Coronavirus-Situation in Thailand bekanntgab. Das bedeutet: Das Verkaufsverbot für alkoholische Getränke bleibt in allen Provinzen des Landes ohne Unterbrechung bis auf Weiteres in Kraft.

Mit der Bekanntgabe der Regierungsentscheidung machte Dr. Taweesin die in den letzten Tagen aufflammende Euphorie in großen Teilen der Gesellschaft mit einem Schlag zunichte. Da viele gehofft hatten, sich bis zur Erneuerung des Verbots am 3. Mai zwei Tage lang mit alkoholischen Getränken eindecken zu können, betonte der CCSA-Sprecher, dass es weder eine „Lücke“ noch ein zweitägiges Zeitfenster geben wird, um den Menschen zu ermöglichen, sich mit Alkohol einzudecken.

Dr. Taweesin begründete die bisher unbefristete Verlängerung des Verkaufsverbots von alkoholischen Getränken in seiner Ansprache damit, dass es dazu beitragen würde, gesellschaftliche Zusammenkünfte zu verhindern. Dem CCSA-Sprecher folgend, neigen Menschen, die Alkohol konsumieren, eher dazu, sich mit Gleichgesinnten zu treffen, Kontakte zu knüpfen, private Partys zu feiern oder ähnlichen Aktivitäten zu frönen, die einen Verstoß gegen die Anordnung zur Einhaltung der sozialen Distanz darstellen und möglicherweise eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in der thailändischen Gesellschaft begünstigen.