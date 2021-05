Alkoholverbot in Restaurants: 20 Personen verhaftet

PATTAYA: Die Polizei verhaftete am Montagabend 20 Personen in einem lokalen Restaurant, in dem Alkohol verkauft wurde.

Das Restaurant Saewana wurde gegen 23 Uhr von Beamten aus Pattaya und der Bezirksstation Banglamung gestürmt. Der Alkohol wurde dort in Gläsern serviert. die Flaschen waren versteckt. Alle 20 Gäste im Restaurant wurden verhaftet, einschließlich des Besitzers. Ihnen droht eine Anklage wegen Verstoßes gegen die Seuchenschutzverordnung. Diejenigen, die gegen die Notstandsverordnung verstoßen haben, müssen mit einer hohen Geldstrafe und/oder einer Gefängnisstrafe rechnen.