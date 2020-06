Ab Dienstag werden wieder die Buslinien in den Süden bedient. Foto: Tourism Authority of Thailand

BANGKOK: Das staatliche Busunternehmen Transport Company hat bekanntgegeben, ab Dienstag (9. Juni) wieder alle seine Linien zwischen Bangkok und den südlichen Provinzen des Landes zu bedienen.

Um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, hatte der Fuhrbetrieb mehr als zwei Monate lang alle Busverbindungen in den Süden ausgesetzt. Der Linienbetrieb wird wieder aufgenommen, nachdem das Centre for COVID-19 Situation Administration grünes Licht für öffentlichen Verkehr zwischen den Provinzen und während der Ausgangssperre gegeben hatte. Die Genehmigung wurde unter der Bedingung erteilt, dass die Corona-Schutzmaßnahmen beachtet werden: Soziale Distanzierung, Maskenplicht während der Fahrt, Speise- und Getränkeverbot an Bord der Busse.

Nachfolgende Südrouten werden ab Montag, 1. Juni 2020 wieder bedient:

• Bangkok–Surat Thani/ Koh Samui

• Bangkok–Phuket

• Bangkok–Trang

Weitere Auskünfte erhält man im Callcenter der Transport Co. unter der Kurzwahl 1490 (24 Stunden). Weitere Informationen werden auf der Webseite und Facebook-Seite der Transport Co. bekanntgegeben.