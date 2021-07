PHUKET: Die staatliche Impfkampagne „Phuket Must Win“ gilt als Grundvoraussetzung des „Phuket Sandbox“-Programms, im Rahmen dessen vollständig gegen Covid-19 geimpfte ausländische Touristen seit dem 1. Juli 2021 unter strengen Auflagen einen quarantänefreien Urlaub in der Inselprovinz verbringen können.



Auch wenn das anvisierte Impfziel der Kampagne „Phuket Must Win“ von 466.57 Personen noch nicht erreicht ist, schreitet die Immunisierung der Bevölkerung Phukets deutlich schneller voran, als in anderen thailändischen Destinationen, die einen Impfstoffmangel beklagen: 386.713 Einwohner Phukets erhielten bis zum 30. Juni 2021 die erste Impfstoffinjektion (83% der Insulaner) und 303.794 (65% der Insulaner) bereits die zweite und sind somit vollständig gegen Covid-19 geimpft. Das staatliche Impfprogramm „Phuket Must Win“ steht auch in der Inselprovinz lebenden Ausländern offen.