BANGKOK: Zwei Tage vor dem Start der "Phuket Sandbox" (1. Juli 2021) wurde das Projekt zur Wiedereröffnung Phukets für vollständig gegen Covid-19 geimpfte ausländische Touristen am Dienstag (29. Juni 2021) in den Abendstunden in der "Royal Gazette" – dem Gesetzesanzeiger der thailändischen Regierung – offiziell bekanntgegeben. Genannt werden auch weitere Details und Maßnahmen, die "Sandbox"-Besucher beachten müssen.

Alle Details und Maßnahmen werden wie folgt aufgeführt:

A: Maßnahmen vor der Einreise in das Königreich

Vermeiden Sie Gebiete mit hohem Infektionsrisiko oder Orte mit hohem Menschenaufkommen für mindestens 14 Tage vor Abflug.

Die Einreise nach Thailand ist nur aus den Ländern möglich, die vom Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) oder dem Center for Operations Measures in Übereinstimmung mit dem thailändischen Ministerium für öffentliche Gesundheit genehmigt und aufgelistet sind.

Die Touristen müssen sich über das von der Regierung genannte Online-Anmeldesystem für die Reise registrieren.

Sie müssen sich mindestens 21 Tage vor der Abreise in ihrem Heimatland aufhalten und nachfolgende Dokumente bei die Einreise ins Königreich vorlegen:

Einreisezertifikat (Certificate of Entry / COE) Ärztliches Attest, das die Durchführung eines Covid-19-Tests per RT-PCR-Methode mit negativem Befund bescheinigt. Das Testergebnis darf nicht älter als 72 Stunden vor Abflug sein. Eine Covid-19-Auslandskrankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 100.000 US-Dollar, die für den gesamten Aufenthalt in Thailand gültig ist. Zahlungsnachweis für eine Unterkunft für einen Aufenthalt von nicht weniger als 14 Tagen sowie für die nach der Ankunft in Phuket zu absolvierenden Covid-19-Tests (Vorkasse!). Die gebuchte Unterkunft muss die SHA Plus-Standards des thailändischen Ministerium für Tourismus und Sport erfüllen. Wer sich weniger als 14 Tage in Thailand aufhält, muss sein Flugticket vorlegen, aus dem das genaue Datum der Ausreise aus dem Königreich hervorgeht, sowie die Zahlungsnachweise für die gebuchte SHA Plus-Unterkunft und die nach der Ankunft in Phuket zu absolvierenden Covid-19-Tests (Vorkasse!). Impfbescheinigung, aus der hervorgeht, dass die Touristen mindestens 14 Tage vor der Abreise vollständig mit einem von der Weltgesundheitsorganisation registrierten und zugelassenen oder vom thailändischen Gesundheitsministerium vorgeschriebenen Vakzin geimpft sind.

Für Reisende unter 18 Jahren in Begleitung ihrer Eltern oder eines Elternteils gilt keine Impfpflicht, jedoch müssen sie ein ärztliches Attest vorlegen, das die Durchführung eines Covid-19-Tests per RT-PCR-Methode mit negativem Befund bescheinigt. Das Testergebnis darf nicht älter als 72 Stunden vor Abflug sein.

Lassen Sie vor dem Abflug in Ihrem Herkunftsland ein Gesundheitsscreening auf Atemwegssymptome und Fieber durchführen (Ausreisescreening).

B: Maßnahmen bei der Ankunft/beim Aufenthalt im Königreich

Einreisekontrolle, Einwanderungs- und Zollverfahren: Reisende, die den Phuket International Airport per Direktflug aus dem Ausland erreichen, unterliegen den Gesundheits-, Einwanderungs- und Zollbestimmungen des Zielorts ("7 Steps 7 Countdowns"). Installieren Sie die von der Regierung vorgeschriebenen Apps zur Personenrückverfolgung und Warnung im Covid-19-Notfall auf Ihrem Smartphone. Die Anwendungen müssen während des gesamten Aufenthaltes in Thailand zur Überwachung der Symptome der Reisenden eingeschaltet sein. Fahren Sie mit einem für das "Phuket Sandbox"-Programm zugelassenen Flughafentransfer-Service direkt zum reservierten Hotel. Durchführung der Covid-19-Tests mittels RT-PCR-Methode auf eigene Kosten unter nachfolgenden Voraussetzungen: Der erste Covid-19-Test erfolgt bei der Ankunft am Flughafen. Sie sind am ersten Tag/ in der ersten Nacht zur Selbstisolation im Hotelzimmer verpflichtet, bis das Testergebnis vorliegt (in der Regel innerhalb von 24 Stunden). Reisende mit einer Aufenthaltsdauer unter 7 Tagen müssen einen weiteren Covid-19-Test am 6. oder 7. Tag nach ihrer Ankunft oder gemäß den Richtlinien des Gesundheitsministeriums durchführen. Reisende mit einer Aufenthaltsdauer von 10 bis 14 Tagen müssen den zweiten Covid-19-Test am 6. oder 7. Tag nach ihrer Ankunft und den dritten Covid-19-Test am 12. oder 13. Tag nach ihrer Ankunft oder gemäß den Richtlinien des Gesundheitsministeriums durchführen. Bei einem positiven Befund müssen sich die Reisenden zur medizinischen Behandlung in einer ihnen zugewiesenen Gesundheitseinrichtung begeben, wobei die Kosten von der vorgeschriebenen Covid-19-Auslandskrankenversicherung übernommen werden müssen. Bei einem negativen Befund dürfen die Touristen ihre Unterkunft verlassen und sich auf der ganzen Insel frei bewegen. Reisende, deren Aufenthaltsdauer kürzer ist als 14 Tage, müssen Phuket am Ende Ihres Aufenthalts auf direktem Weg (kein Transfer via Bangkok zulässig!) mit dem Flugzeug ins Ausland verlassen. Reisende, die 14 Nächte in Phuket verbracht haben, dürfen ihre Reise zu anderen Zielen in Thailand fortsetzen. Sie müssen beachten, dass die Covid-19-Auflagen je nach Provinz variieren können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass trotz des 14-tägigen Aufenthalts in Phuket und den auf der Insel durchgeführten Covid-19-Tests einige Provinzen zusätzliche Quarantäne und/oder Tests verlangen.

C: Maßnahmen vor der Abreise aus Phuket ins Aus- oder Inland

Touristen, die von Phuket aus in andere Länder weiterreisen, wird empfohlen, die Richtlinien und Maßnahmen zu befolgen, die vom jeweiligen Zielland erhoben werden.

weiterreisen, wird empfohlen, die Richtlinien und Maßnahmen zu befolgen, die vom jeweiligen Zielland erhoben werden. Touristen, die von Phuket aus zu anderen thailändischen Destinationen weiterreisen, müssen einen Nachweis über den 14 Nächte umfassenden Aufenthalt in Phuket sowie weitere erforderliche Unterlagen gemäß den Richtlinien und Maßnahmen vorlegen, die in den jeweiligen Destinationen angewendet werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Phuket-Sandbox-Webseite der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT).