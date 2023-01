Von: Björn Jahner | 24.01.23

PATTAYA: Der stellvertretende Bürgermeister von Pattaya, Manoch Nongyai, gab am Dienstag (24. Januar 2023) einen Überblick über die Renovierung des Pattaya Beach.

Er sagte, das Projekt, das die Stadt 166 Millionen Baht gekostet hat, reiche von North Pattaya Beach bis zum Eingang der Walking Street und sei insgesamt 2,7 Kilometer lang.

Das Baugebiet wurde in die Zonen A bis E unterteilt, wobei derzeit nur in den Zonen A und B gearbeitet wird, damit die Auswirkungen auf den Tourismus so niedrig wie möglich sind.

Khun Manoch erklärte, dass die Stadt außerdem beschlossen habe, die Fahrbahn von Nord-Pattaya bis zur Soi 4 in Zentral-Pattaya um 2,5 Meter zu verbreitern, um mehr Parkplätze für Touristen zu schaffen. Die Straße wurde auf der rechten Seite verbreitert und kann nun etwa 200 Autos aufnehmen.

Der stellvertretende Bürgermeister wies jedoch darauf hin, dass Autofahrer ihre Fahrzeuge nach Abschluss des Projekts nicht mehr auf nicht ausgewiesenen Plätzen auf der rechten Seite der Beach Road abstellen dürfen, da dies die Fußgänger behindern würde.