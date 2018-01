Von: Michael Lenz | 09.01.18

SIHANOUKVILLE: Die zwölf großen Speedbootunternehmen in Sihanoukville geben im Abgabenstreit mit der Verwaltung der Provinz Preah Sihanouk klein bei.

Die zwölf großen Unternehmen, die das Festland der Provinz mit den Inseln Koh Rong and Koh Rong Sanloem verbinden, haben der Zahlung von zwei US-Dollar pro Rückfahrtti­cket als Umweltabgabe zugestimmt, berichteten Medien in Kambodscha. Damit seien die Unternehmen der drohenden Suspendierung ihrer Geschäfte durch die Provinzverwaltung zuvorgekommen. Mit der Abgabe will die Provinz den Erhalt und Schutz der Biovielfalt rund um die bei Touristen beliebten Inseln finanzieren. Kleine Speedbootunternehmer würden jedoch noch mit den Behörden über eine geringere Abgabe verhandeln