Von: Redaktion DER FARANG | 10.08.17

ZÜRICH (dpa) - Liebe und Toleranz wollen Hunderttausende Techno-Fans bei der 26.

Street Parade in Zürich feiern. Die 26. Street Parade am Samstag steht unter dem Motto «Love never ends». Rund ums Seebecken sollen 25 «Love Mobiles» über eine zwei Kilometer lange Strecke rollen. Auf acht Bühnen sorgen nationale und internationale DJs für Stimmung. Vor und nach der Parade steigen in und um Zürich viele Partys. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) setzen über 100 Nacht- und Extrazüge ein. In der Stadt Zürich und im ganzen Kanton fahren S-Bahn, Tram und Bus bis 4 Uhr morgens. Allzu luftige Kleidung bietet sich nicht an. Die Temperaturen sollen nicht über 20 Grad steigen..