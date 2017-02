SIEM REAP: Ein Holländer, der über ein Jahrzehnt Kinder missbraucht hat, ohne strafrechtlich belangt zu werden, wurde am Dienstag in Kambodscha zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Der 44-Jährige wurde vom Landgericht Siem Reap verurteilt, nachdem er sich jahrelang ungestraft an Kindern vergangen hatte. Der Mann wurde bereits im Jahr 2004 in den Niederlanden während seiner Tätigkeit als Segellehrer zu einem Jahr Haft verurteilt, als er einen 12-jährigen Jungen sexuell belästigt hatte.

Statt seine Strafe abzusitzen, floh er nach Kambodscha, wo er 2009 ein Waisenhaus betrieb und fünf Kinder missbraucht hatte. Da er bis zu seiner Verhandlung auf freien Fuß blieb, stand er weiterhin in Kontakt mit seinen Opfern, die später vor Gericht ihre Anschuldigungen zurückzogen. Aus Mangel an Beweisen wurde das Verfahren eingestellt.

In Siem Reap trieb er weiter sein Unwesen und lud Kinder zum Videospielen in sein Haus ein, um sich an ihnen zu vergehen. Eine weitere Festnahme wegen sexueller Belästigung Minderjähriger erfolgte im Jahr 2013, doch auch diesmal ging er straffrei aus.

Schließlich wurde er zum dritten Mal im Jahr 2016 wegen „unsittlicher Taten gegen Minderjährige“ sowie Kinderpornografie-Vorwürfen festgenommen und am Dienstag verurteilt.

„Das ist einer von vielen Fällen, die zeigen, dass Täter so lange Kinder missbrauchen, bis sie geschnappt werden“, gibt Vando Khoem, Leiter der kambodschanischen Nichtregierungsorganisation APLE, in der Zeitung „The Nation“ zu bedenken.