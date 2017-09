Von: Redaktion DER FARANG | 23.09.17

BERN (dpa) - Nach fast 300 Jahre altem Brauch haben Schweizer Bauernfamilien den im Sommer gemeinsam erwirtschafteten Käse untereinander aufgeteilt.

Die Bauern aus Sigriswil rund 40 Kilometer südöstlich von Bern lassen rund 250 Kühe im Sommer gemeinsam auf den höheren Weiden grasen. Dort wird auch der Käse hergestellt. Je nach Milchleistung jeder einzelnen Kuh wird der Käse dann am Ende der Saison unter den Alpgenossenschaftlern feierlich aufgeteilt. Vor hunderten Schaulustigen marschieren die Bauern dabei meist in Tracht und mit geschmücktem Vieh auf. In diesem Sommer kamen rund 30 Tonnen Käse zusammen. Das Ritual heißt «Chästeilet» - Käseteilen..